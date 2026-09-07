Al doilea drum către Greenfield, redeschis de instanță. Reacții după decizia definitivă

Drumul către Greenfield a fost redeschis în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București, care obligă Romsilva și Direcția Silvică Ilfov să asigure accesul auto pe drumul Consolight–Padina. Decizia a stârnit reacții diferite: Federația Greenfield vorbește despre o victorie pentru siguranța celor aproximativ 7.000 de locuitori ai cartierului, în timp ce ministrul Diana Buzoianu critică decizia instanței.

Drumul reprezintă o cale de acces esențială pentru siguranța comunității Foto: FB

Accesul va fi asigurat cel târziu până în septembrie 2028

Potrivit deciziei Curții de Apel București, Romsilva și Direcția Silvică Ilfov trebuie să redeschidă și să asigure accesul auto pe drumul Consolight–Padina, în baza contractului existent privind accesul contra cost.

Măsura este valabilă până la soluționarea definitivă a litigiilor de fond, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2028.

Federația Greenfield, care reprezintă locuitorii cartierului, salută decizia instanței și susține că aceasta readuce în normalitate accesul rutier către zonă.

Reprezentanții federației spun că drumul nu reprezintă doar o alternativă pentru șoferi, ci o cale de acces esențială pentru siguranța și mobilitatea comunității. În opinia acestora, accesul funcțional este important inclusiv pentru intervenția serviciilor de urgență.

Ei susțin că soluția instanței confirmă demersurile făcute în instanță și acuză Ministerul Mediului, că a avut în această perioadă poziții și mesaje pe care le consideră nepotrivite într-o problemă care afectează mii de locuitori.

Federația anunță că va continua demersurile în dosarele care privesc fondul problemei și susține că pregătește inclusiv un proiect pentru protejarea și întreținerea Pădurii Băneasa.

Diana Buzoianu critică decizia

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a criticat decizia instanței.

Buzoianu a invocat inclusiv concluziile unui control realizat de Corpul de Control al Ministerului Mediului, potrivit cărora sectorul de drum în discuție ridica probleme privind încadrarea și documentația aferentă.

„Curtea de Apel București tocmai a obligat azi Romsilva să fie deschis drumul auto prin Băneasa până la judecata pe fond. Nu contează, așadar, că acolo corpul de control al Ministrului Mediului a descoperit că nu era nici măcar drum forestier”, a scris aceasta pe Facebook.

Asociația Parcul Natural București a transmis pe Facebook că „Nu comentăm decizia recentă a Curții de Apel București privind drumul forestier transformat în arteră auto. Reiterăm ce spunem deja de câțiva ani: traficul auto prin ultima pădure majoră a Bucureștiului este un abuz și un ecocid, iar Pădurea Băneasa trebuie să fie protejată prin lege ca arie naturală de interes național, nu exploatată în interes privat”, susțin reprezentanții acesteia.

Scandalul

Construit lângă Pădurea Băneasa, cartierul este locuit de peste 7.000 de oameni și are ca principală cale de acces Aleea Teișani, un drum cu o singură bandă pe sens, insuficient pentru volumul de trafic. Blocajele sunt frecvente, iar problema accesului a devenit evidentă și în urma vijeliei din iulie anul trecut, când locatarii au rămas izolați în cartier.

Furtuna de anul trecut a blocat accesul în cartier Foto: FB

În încercarea de a găsi o soluție temporară, Federația Greenfield a încheiat, în martie 2025, un contract de peaj cu Direcția Silvică Ilfov. În baza acestuia, riveranii au putut folosi un drum forestier de aproximativ 1,5 kilometri, care leagă Aleea Teișani de strada Padina.

Înțelegerea a fost contestată de organizațiile de mediu și criticată atât de fostul ministru al Mediului Mircea Fechet, cât și de actuala ministră Diana Buzoianu, pe fondul impactului pe care traficul auto l-ar putea avea asupra Pădurii Băneasa.

Drumul este utilizat, în medie, de 377 de autoturisme pe zi, de luni până vineri, iar accesul este permis doar în intervalele 07.00–10.00 și 15.00–18.00.