Iranul contrazice afirmațiile lui Trump și dă asigurări că deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz rămâne sub controlul Iranului, dă asigurări joi un oficial iranian de rang înalt, după ce preşedintele american Donald Trump a revendicat miercuri un control al Statelor Unite al acestei strâmtori strategice, relatează AFP.

„În prezent, vedeţi că Strâmtoarea Ormuz este gestionată şi se află sub controlul Republicii Islamice, iar ţara noastră îşi continuă calea în deplină siguranţă”, a declarat, citat de televiziunea de stat, comandantul Forţelor paramilitare Basij, afiliate gardienilor Revoluţiei, Hossein Taeb, scrie News.

Preşedintele american Donald Trump, care pare să privilegieze o abordare mai în expectativă a Iranului, a reiterat miercuri pe reţeaua sa Truth Social faptul că Statele Unite deţin un control „total” al Strâmtorii Ormuz şi a subliniat că intenţionează să-l ”păstreze”.

În realitate, această strâmtoare strategică în comerţul mondial cu petrol este închisă de către Iran, iar Statele Unite impun, la rândul lor, o blocadă porturilor iraniene.

Ostilităţile s-au reluat între cele două ţări la începutul lui iulie, când n protocol al unui acord încheiat în iunie în vederea unei încheieri a Războiului din Iran a fost făcut ţăndări.

Atacurile au scăzut în intensitate de atunci.

Donald Trump dă asigurări că negocieri sunt în curs cu Iranul - care dezminte acest lucru şi dă asigurări că negociază numai cu Omanul o viitoare rută de traversare a Strâmtorii Ormuz.