Turiști scoși din mare de polițiști și jandarmi după ce au ignorat steagul roșu. Intervenții pe mai multe plaje de pe litoral

Mai mulți turiști aflați pe litoral au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în mare, deși pe plaje era arborat steagul roșu, care interzice scăldatul din cauza condițiilor periculoase.

Un astfel de incident a fost surprins în stațiunea Jupiter, unde polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a-i determina pe cei aflați în apă să respecte restricțiile impuse, potrivit Digi24.

Intervenția a fost primită cu indignare de unii turiști, care le-au strigat oamenilor legii că au venit în vacanță și doresc să facă baie în mare, în ciuda valurilor puternice.

Potrivit autorităților, situația nu este una izolată. În ultimele zile, forțele de ordine au fost nevoite să intervină în repetate rânduri pentru a scoate din apă persoane care au ignorat semnificația steagului roșu și recomandările salvamarilor.

În prezent, steagul roșu este arborat pe aproape întreg litoralul românesc, singurele excepții fiind câteva sectoare din sudul stațiunii Mamaia, unde este afișat steagul galben.

Meteorologii anunță că vântul puternic și starea agitată a mării se vor menține și în următoarele zile, ceea ce ar putea prelungi perioada în care scăldatul este interzis pe majoritatea plajelor.

Autoritățile le recomandă turiștilor să respecte indicațiile salvamarilor și sistemul de semnalizare de pe plaje, pentru a evita producerea unor accidente.