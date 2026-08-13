Raul Castro a apărut în public la marcarea a 100 de ani de la naşterea fratelui său, Fidel Castro. El este inculpat în SUA

Fostul preşedinte cubanez Raul Castro, în vârstă de 95 de ani, inculpat în luna mai de către justiţia din Statele Unite şi care nu a mai fost văzut în public de mai multe luni, a apărut joi, la Havana, la marcarea a 100 de ani de la naşterea fratelui său defunct Fidel Castro, relatează AFP.

Raul Castro, în vârstă de 95 de ani, a apărut joi, la Havana, la marcarea a 100 de ani de la naşterea fratelui său defunct Fidel Castro, scrie News.

Raul Castro purta tradiţionala sa unifromă kaki.

El a fost ovaţionat la intrarea în Teatrul Karl Marx, în capitala cubaneză, unde se desfăşura ceremonia, au constat jurnalişti AFP.

Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în Statele Unite, o mișcare care marchează o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist al insulei caraibiene.

Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în Statele Unite, a anunțat miercuri un oficial de rang înalt din administrația Trump, o mișcare care marchează o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist al insulei caraibiene.

Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost ministrul apărării al Cubei înainte de a prelua președinția în 2008, după ce fratele său s-a îmbolnăvit. Fidel a murit în 2016.

Raul Castro a demisionat din funcția de președinte în 2018, dar rămâne o figură puternică în politica cubaneză.