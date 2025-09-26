Fraudă de 53.200 de lei la Alba Iulia: O femeie a rămas fără banii din contul bancar printr-un atac de tip phishing

O femeie de 52 de ani din Alba Iulia a fost victima unei fraude informatice, în urma căreia i-au fost sustrași 53.200 de lei din contul bancar, printr-un atac de tip phishing. Femeia a primit un SMS din partea unei presupuse bănci, ce a direcționat-o către o pagină falsă, unde i s-au solicitat datele de identificare, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit anchetatorilor, femeia a primit pe 22 septembrie 2025 un SMS pretins a fi de la bancă, care a direcționat-o către o pagină falsă, unde i s-au solicitat datele de identificare. Prin completarea acestora, infractorii au obținut acces la aplicația financiară instalată pe telefonul victimei și au transferat suma de 53.200 de lei într-un cont necunoscut, fără acordul acesteia, notează Agerpres.

„În cursul zilei de 22 septembrie 2025, persoane necunoscute i-au transmis femeii un SMS din partea unei bănci, fiind direcţionată către o pagină de phishing, unde femeia a introdus datele de identificare solicitate. Acţiunea femeii le-a permis autorilor să efectueze operaţiuni financiare în mod fraudulos, întrucât au obţinut controlul asupra aplicaţiei financiare de pe telefonul femeii. Ulterior, au transferat, fără autorizarea acesteia, suma de 53.200 de lei, într-un cont bancar necunoscut de persoana vătămată”, a transmis IJP Alba.

Femeia a sesizat imediat Poliția, iar, în urma colaborării cu banca, suma a fost recuperată și restituită victimei.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic.

Poliția recomandă cetățenilor să nu furnizeze date personale prin SMS sau e-mail și să nu acceseze linkuri suspecte, reamintind că băncile nu solicită astfel de informații prin mesaje electronice.