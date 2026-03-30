Accident în Sectorul 3 din București: un tânăr a pierdut controlul volanului și a lovit opt mașini parcate

Un tânăr de 20 de ani a provocat duminică seară, 29 martie, un accident rutier pe Bd. Theodor Pallady din Capitală. Acesta a pierdut controlul volanului și a lovit 8 autoturisme parcate.

Potrivit autorităților, tânărul se deplasa pe Bd. Theodor Pallady dinspre Bd. Nicolae Grigorescu către Autostrada A2, iar în dreptul imobilului nr. 14 a pierdut controlul direcției și a lovit opt autoturisme parcate.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Proprietarii autovehiculelor avariate au fost îndrumați la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționarea accidentului.