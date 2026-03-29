Duminică, 29 Martie 2026
Doi elevi americani au murit și mai mulți sunt răniți într-un accident grav, în timpul unei excursii școlare

O excursie școlară s-a transformat într-o tragedie, după ce un autobuz şcolar în care se aflau elevi şi profesori a fost implicat într-un accident rutier grav în Tennessee.

O excursie a elevilor de la Kenwood Middle School din Clarksville s-a încheiat tragic, vineri, 27 martie, după ce autobuzul şcolar în care se aflau a fost implicat într-un accident grav în Carroll County, Tennessee. În urma coliziunii, doi elevi și-au pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se copii și adulți care însoțeau grupul.

Autobuzul transporta 25 de elevi și cinci adulți care se deplasau către Jackson, Tennessee, pentru a participa la cursa Toyota Hub City Grand Prix Greenpower USA, organizată de districtul școlar.

În afara autobuzului şcolar, în coliziune au fost implicate un camion al Departamentului de Transport din Tennessee (TDOT), precum și un Chevrolet Trailblazer. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:00, pe Highway 70, iar circumstanțele exacte în care a avut loc accidentul sunt în curs de cercetare, relatează cbsnews.

Potrivit aceleiaşi surse, în camionul TDOT se aflau doi adulți, iar în Chevrolet Trailblazer o singură persoană.

„A fost coșmarul suprem al oricărui părinte”, a declarat Travis Plotzer, purtător de cuvânt al Tennessee Highway Patrol, descriind gravitatea accidentului.

Echipele de salvare au intervenit imediat, iar răniții au fost transportați la spitale din Tennessee, inclusiv în Memphis și Nashville.

Patru dintre victime au fost internate la Monroe Carell Jr. Children's Hospital la Vanderbilt, fiind în stare stabilă vineri, în timp ce alte 19 persoane au fost evaluate la Baptist Memorial Hospital – Carroll County și ulterior externate, fără ca numărul exact al răniților să fie clarificat, a explicat Kim Alexander, purtător de cuvânt al Baptist Memorial Health Care.

Sprijin psihologic pentru elevi și comunitate

Directorul şcolii, Karen Miller, a transmis că, începând de luni,  consilierii școlari vor fi disponibili pentru elevi pentru a-i ajuta să facă față tragediei. Într-un mesaj adresat părinților și publicat pe Facebook, ea a descris incidentul ca fiind „o tragedie inimaginabilă” și a subliniat importanța sprijinului emoțional pentru copii.

„Vă rugăm să continuați să vă rugați împreună cu noi pentru elevi, familii, profesori și personal. Sunt recunoscătoare pentru puterea comunității Kenwood și am încredere că ne vom sprijini reciproc în această perioadă dificilă”, a scris Karen Miller pe reţelele sociale.

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori
fanatik.ro
image
Transhumanța tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Dar transhumanța, ca o proastă, tocmai a murit din cauza UE
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FOTO Olivia Holder i-a lăsat pe toți ”cu gura căscată”: a ajuns la București. ”Ireal!”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Militarii și polițiștii, afectați de o nouă schimbare: pensionarea ar putea fi amânată
playtech.ro
image
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Mircea Lucescu, dus cu ambulanța la spital! Selecționerului României i s-a făcut brusc rău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Pensie anticipată 2026. Ce schimbări s-au adus anul acesta pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Cele mai căutate facultăți din București în 2026: 8 candidați pe un singur loc încă din preadmitere
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
