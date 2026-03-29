Doi elevi americani au murit și mai mulți sunt răniți într-un accident grav, în timpul unei excursii școlare

O excursie școlară s-a transformat într-o tragedie, după ce un autobuz şcolar în care se aflau elevi şi profesori a fost implicat într-un accident rutier grav în Tennessee.

O excursie a elevilor de la Kenwood Middle School din Clarksville s-a încheiat tragic, vineri, 27 martie, după ce autobuzul şcolar în care se aflau a fost implicat într-un accident grav în Carroll County, Tennessee. În urma coliziunii, doi elevi și-au pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se copii și adulți care însoțeau grupul.

Autobuzul transporta 25 de elevi și cinci adulți care se deplasau către Jackson, Tennessee, pentru a participa la cursa Toyota Hub City Grand Prix Greenpower USA, organizată de districtul școlar.

În afara autobuzului şcolar, în coliziune au fost implicate un camion al Departamentului de Transport din Tennessee (TDOT), precum și un Chevrolet Trailblazer. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:00, pe Highway 70, iar circumstanțele exacte în care a avut loc accidentul sunt în curs de cercetare, relatează cbsnews.

Potrivit aceleiaşi surse, în camionul TDOT se aflau doi adulți, iar în Chevrolet Trailblazer o singură persoană.

„A fost coșmarul suprem al oricărui părinte”, a declarat Travis Plotzer, purtător de cuvânt al Tennessee Highway Patrol, descriind gravitatea accidentului.

Echipele de salvare au intervenit imediat, iar răniții au fost transportați la spitale din Tennessee, inclusiv în Memphis și Nashville.

Patru dintre victime au fost internate la Monroe Carell Jr. Children's Hospital la Vanderbilt, fiind în stare stabilă vineri, în timp ce alte 19 persoane au fost evaluate la Baptist Memorial Hospital – Carroll County și ulterior externate, fără ca numărul exact al răniților să fie clarificat, a explicat Kim Alexander, purtător de cuvânt al Baptist Memorial Health Care.

Sprijin psihologic pentru elevi și comunitate

Directorul şcolii, Karen Miller, a transmis că, începând de luni, consilierii școlari vor fi disponibili pentru elevi pentru a-i ajuta să facă față tragediei. Într-un mesaj adresat părinților și publicat pe Facebook, ea a descris incidentul ca fiind „o tragedie inimaginabilă” și a subliniat importanța sprijinului emoțional pentru copii.

„Vă rugăm să continuați să vă rugați împreună cu noi pentru elevi, familii, profesori și personal. Sunt recunoscătoare pentru puterea comunității Kenwood și am încredere că ne vom sprijini reciproc în această perioadă dificilă”, a scris Karen Miller pe reţelele sociale.