Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Șoferița care a accident mortal o persoană, după ce a fost orbită de faruri. Cum a stabilit instanța pedeapsa

O femeie a fost condamnată la închisoare cu suspendare după ce a accidentat mortal un bărbat care își aștepta un prieten pe marginea drumului, în comuna Plugari. Instanța a stabilit că vina pentru producerea tragediei este împărțită între șoferiță și victimă, notează Ziarul de Iași. 

O femeie a fost condamnată la închisoare cu suspendare. FOTO: Adevărul
O femeie a fost condamnată la închisoare cu suspendare. FOTO: Adevărul

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 aprilie 2022, în apropierea centrului comunei. Bărbatul, Dănuț P., urma să fie dus la aeroport de un prieten și îl aștepta în jurul orei 03:55 pe marginea drumului județean, într-o zonă periculoasă, aproape de o curbă.

În același timp, o femeie de 40 de ani, Elena Șuhan, se întorcea cu mașina dintr-o vizită la părinți. Aceasta a declarat ulterior că a fost orbită de farurile unui autoturism care venea din sens opus. La scurt timp după aceea, a simțit impactul, iar parbrizul s-a spart.

Șoferița a oprit și a coborât, însă inițial nu a observat nimic. Revenind în zona impactului, a descoperit trupul bărbatului aruncat în șanț. La scurt timp a ajuns și prietenul victimei, care a constatat că acesta nu mai prezenta semne vitale. Bărbatul se afla în comă și a murit câteva ore mai târziu, în jurul orei 12:50, din cauza unui traumatism cranio-cerebral grav.

Ancheta a arătat că accidentul s-a produs în principal din vina șoferiței, care circula cu aproximativ 70 km/h, deși limita de viteză pe acel sector era de 30 km/h. Potrivit anchetatorilor, respectarea vitezei legale ar fi putut preveni impactul.

Totuși, o parte din responsabilitate i-a fost atribuită și victimei, care se afla pe carosabil, deși în zonă exista trotuar. Judecătorii au stabilit că șoferița poartă 70% din vină, iar victima 30%.

Magistrații Judecătoriei Hârlău au condamnat-o pe Elena Șuhan la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare, stabilind un termen de supraveghere de trei ani. De asemenea, instanța a dispus ca asigurătorul să plătească familiei victimei daune materiale de 22.700 de lei și daune morale în valoare de 105.000 de euro.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

