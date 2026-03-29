Foto Accident grav în Cluj. Cinci persoane au rămas încarcerate după ce două autoturisme s-au ciocnit. Două victime au fost transportate la spital

Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică între localitățile Viișoara și Bolduț, județul Cluj, în care cinci persoane au rămas încarcerate. Toate au fost extrase de pompieri, fiind conștiente și cooperante, iar două dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În total, în accident au fost implicate opt persoane.

La fața locului au intervenit două autospeciale de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

„Echipajele au găsit două autoturisme avariate, cu cinci persoane rămase încarcerate într-unul dintre acestea. Toate au fost extrase folosind echipamentele speciale, astfel încât să nu le fie agravate leziunile. Persoanele erau conștiente și cooperante”, a transmis ISU Cluj.

Alte trei persoane implicate au fost consultate la fața locului, dintre care două au fost transportate la spital, ambele în stare de conștiență și cooperante.