Accident în lanț în Capitală: trei persoane, lovite de o mașină care a ricoșat în gardul refugiului de tramvai

Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier produs luni, 16 martie, la intersecția Șoseaua Viilor cu strada Constantin Istrati din București, după ce un autoturism a ricoșat în gardul refugiului de tramvai și a lovit trei pietoni. În total, au fost implicate trei autovehicule.

„La data de 16 martie a.c., în jurul orei 13:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția Șoseaua Viilor cu strada Constantin Istrati.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident în care au fost implicate trei autovehicule”, transmite Poliția Capitalei.

În urma impactului, una dintre mașini a ricoșat în gardul refugiului de tramvai și a lovit trei pietoni care așteptau să traverseze strada. În urma accidentului de circulație, patru persoane au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind „zero”.

De asemenea, au fost aplicate restricții de circulație pe Șoseaua Viilor, dinspre Piața Eroii Revoluției către strada Constantin Istrati. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.