Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Imagine înfricoșătoare: un fotbalist belgian și-a umplut spatele cu ventuze. Ce este cuppingul

Loïs Openda (26 de ani), atacantul belgian al formației italiene de fotbal Juventus Torino, locul 6 în Serie A după 27 de etape, și-a făcut o reîncărcare „extremă” pentru meciul de sâmbătă cu Pisa, echipa lui Marius Marin. El a folosit metoda cuppingului, cunoscută și ca terapia cu ventuze.

Ventuzele stau pe spatele lui Openda FOTO Captură Instagram
Ventuzele stau pe spatele lui Openda FOTO Captură Instagram

Atacantul lui Juven a postat pe rețelele sale de socializare o fotografie în care apare supus unei terapii speciale de relaxare musculară.

Loïs Openda încearcă tot posibilul să reintre în formă. Atacantul a marcat primul și singurul său gol pentru Juventus în Serie A, pe 20 decembrie, împotriva Romei, pe stadionul Allianz. În ultimul meci împotriva celor de la AS Roma, scor 3-3, de pe stadionul Olimpico, a intrat doar la final.

Jucătorul a postat pe Instagram Stories o fotografie în care stă întins pe un o masă de masaj, în timp ce este supus „cupping-ului”, o terapie analgezică și de relaxare musculară pentru piele.

Este o pseudoștiință

Cuppingul, la care a apelat și atacantul român Louis Munteanu, nu este o practică recunoscută de medicina internaţională, dar este considerată o pseudoştiinţă şi nu există dovezi ştiinţifice despre eficacitatea sa. Pentru unii medici, efectele pozitive pe care le simt sunt doar un efect placebo.

Poate fi practicat doar pe organisme în perfectă sănătate, precum sportivii. Poate provoca arsuri, vânătăi şi infecţii ale pielii. În plus, unii savanţi susţin că această practică poate avea ca rezultat expansiunea capilară, acumularea excesivă de fluide în ţesuturi şi ruperea vaselor de sânge.

Cei cu pielea fragilă, precum persoanele în vârstă, nu pot fi supuse acestui tratament. De asemenea, nu este recomandat celor care sunt prea slabi, celor care sunt obezi şi nici femeilor însărcinate. De asemenea, foarte descurajant pentru cei care suferă de astenie. Cupele nu pot fi aplicate pe răni recente, pe cele cu pielea prea laxă sau cu segmente osoase pronunţate.

