Mai multe organizații civice protestează vineri în fața Palatului Cotroceni după numirile la șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General

Comunitatea Declic a anunțat că mai multe organizații civice protestează, vineri, 6 martie, de la ora 18:30, în fața Palatului Cotroceni și îi cer președintelui Nicușor Dan să refuze numirile procurorilor propuși la șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General.

„Acțiunea din stradă este susținută și de zeci de mii de cetățeni care au semnat petiția împotriva menținerii influenței «grupării Voineag-Florența» la conducerea celor mai importante parchete din țară.

Protestul, intitulat sugestiv «Cu ochii pe Cotroceni și numirea procurorilor», este organizat de Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara, Reset Iași, Alternativă Civică Timișoara, În Stradă, Tineri Liberi, Agent Green și Rezistența Civică Galați”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul organizației.

Alexandru Haiduc, coordonatorul unei campanii Declic, critică numirea unor procurori la conducerea marilor parchete și acuză că acestea afectează independența justiției și lupta anticorupție.

„Sunt toxici! Toxici pentru independența justiției, toxici pentru încrederea oamenilor în dreptate, toxici pentru procurorii onești care încă mai cred în misiunea lor de aflare a adevărului. Când propui ca șef peste parchetele țării un procuror care ține în brațe un abuzator de copii, când insiști cu aceiași procurori care au anihilat lupta anticorupție din ultimii ani nu faci altceva decât să confirmi că justiția a fost acaparată.

Ieșim din nou în stradă pentru justitie și-i cerem președintelui Nicușor Dan să oprească gruparea Voineag-Florenta din a distruge și fărâma de încredere pe care societatea o mai are în magistratură”, a declarat Alexandru Haiduc, coordonatorul campaniei Declic „Fără gruparea Voineag-Florența la marile parchete!”

Nicușor Dan, solicitat să respingă noile numiri

De asemenea, organizațiile îi solicită lui Nicușor Dan să respingă numirea Cristinei Chiriac ca Procuror general, a lui Viorel Cerbu ca Procuror-șef al DNA și a lui Marius Voineag și Alex Florența ca adjuncți la Parchetul General, respectiv DIICOT.

„În mandatele lui Voineag de la DNA și al lui Florența de la Parchetul General, activitatea parchetelor s-a redus considerabil. Magistratul propus acum să conducă DNA, Viorel Cerbu, face parte din cercul apropiat al lui Marius Voineag, căruia i-a fost consilier și apoi adjunct.

Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, a ținut la sertar vreme de doi ani înregistrările cu abuzurile comise de episcopul de Huși, Corneliu Bârlădeanu, asupra unor minori. Practic, ar urma ca în funcția de Procuror General al României să ajungă o procuroare pentru care abuzul sexual comis asupra unor copii nu trebuie anchetat de îndată.

Protestul de la Cotroceni face parte din campania «Fără gruparea Voineag-Florența la marile parchete!», prin care cetățenii atrag atenția că numele propuse reprezintă o simplă rocadă pentru păstrarea controlului asupra Ministerului Public”, mai transmite Declic.

18 candidați înscriși pentru șefia PÎCCJ, DNA și DIICOT

Pentru posturile de procuror-şef şi de procuror-şef adjunct la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) s-au înscris 18 candidaţi, fiind înregistrate 19 candidaturi, pentru că procurorul Bogdan Pîrlog a candidat iniţial şi pentru Parchetul ICCJ, şi pentru şefia DIICOT, ulterior, retrăgându-şi candidatura pentru DIICOT.

Interviurile s-au desfăşurat timp de patru zile la Ministerul Justiţiei, iar cei 18 candidaţi au avut la dispoziţie 30 de minute pentru a-și susține proiectul, care trebuie să îndeplinească mai multe criterii.