Cod Roșu de ninsori și vânt puternic în zona montană din 11 județe. Tot atâtea județe sunt sub Cod portocaliu de viscol

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 28 decembrie, o avertizare Cod roşu de ninsori și vânt foarte puternic, care vizează Carpații Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.700 metri.

Avertizarea Cod roșu e valabilă până luni la ora 10.00.

„În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, precizează ANM.

Sunt vizate județele Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraş-Severin.

Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate foarte redusă

ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate foarte redusă în cea mai mare parte a Moldovei şi local în Transilvania, valabil până luni, la ora 02.00.

Potrivit prognozei, pe parcursul zilei de duminică şi în prima parte a nopţii de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei şi local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70 - 90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

În Carpaţii Meridionali la altitudini de până la 1.700 metri, precum şi în nordul şi centrul Carpaţilor Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 m, va fi viscol puternic şi vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90 - 100 km/h.

Avertizări Cod galben

Totodată, o avertizare Cod galben a fost emisă până luni, ora 10:00, pentru Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea. La munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50 - 70 km/h şi local se va depune strat de zăpadă în general de 3 - 8 cm.

În Carpaţii Orientali şi Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10 - 20 cm. În Oltenia, sudul Banatului şi local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50 - 70 km/h.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, atenţionare Cod galben este valabilă până luni, ora 23:00, în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 - 70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, cu viteze de 60 - 85 km/h, iar la peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90 - 120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.