 Ursoaică împușcată în parcarea unui hotel din Poiana Brașov. Animalul revenise de mai multe ori în zonă | adevarul.ro
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Ursoaică împușcată în parcarea unui hotel din Poiana Brașov. Animalul revenise de mai multe ori în zonă

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Echipa aflată sub coordonarea Primăriei Braşov a extras prin împuşcare, în noaptea de joi spre vineri, în parcarea unui hotel din Poiana Braşov, o ursoaică ce a revenit în mai multe rânduri în zona respectivă, punând în pericol turiştii.

Urs
Urs împuscat la Poiana Brașov Foto: Facebook/Primăria Brașov

Potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, măsura a fost luată pe fondul riscurilor pe care animalul le reprezenta pentru turiști.

„O ursoaică în vârstă de cinci ani a fost extrasă azi-noapte (joi spre vineri - n.r.) din parcarea unui hotel din Poiana Braşov. Prezenţa ursoaicei a fost semnalată prin apel la serviciul de urgenţă 112, iar echipa operativă a luat iniţial decizia alungării în zona împădurită. Întrucât ursoaica a revenit în mai multe rânduri, punând în pericol inclusiv un grup de copii aflaţi în zonă, în cele din urmă s-a decis extragerea prin împuşcare", a transmis, vineri, Primăria Braşov.

Ultimul urs a fost extras în staţiune în urmă cu trei săptămâni, iar ursoaica împuşcată în noaptea de joi spre vineri este al patrulea caz în ultimele patru luni şi al 14-lea exemplar împuşcat sau eutanasiat pe raza municipiului Braşov de la începutul verii.

Împușcarea animalului are loc la doar câteva săptămâni după ce o ursoaică, care fusese alungată în repetate rânduri din zona Hotelului Piatra Mare, a fost eutanasiată.

În iunie, un urs a fost împușcat în Brașov, după ce a fost găsit în containerul de gunoi al unui spital din localitate și nu a reacționat la semnalele acustice și luminoase de îndepărtare.

Problema prezenței urșilor în apropierea zonelor locuite rămâne una sensibilă în județul Brașov, unde estimările indică un număr al exemplarelor mult peste nivelul considerat optim pentru regiune.

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