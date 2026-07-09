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O ursoaică văzută de mai multe ori lângă un hotel din Poiana Braşov, prinsă şi eutanasiată. 11 urși omorâți de la începutul anului în zonă

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O ursoaică văzută în mod repetat în apropierea unui hotel din Poiana Brașov a fost capturată și eutanasiată în noaptea de miercuri spre joi. Autoritățile au stabilit că animalul mai fusese capturat și relocat anul trecut, dar revenise în aceeași zonă.

Ursoaică eutanasiată
Ursoaica a fost eutanasiată FOTO: Facebook/Primăria Brașov

Echipa de intervenție a acționat în apropierea Hotelului Piatra Mare, după ce prezența ursoaicei a fost semnalată din nou în stațiune.

Animalul a fost identificat pe baza crotaliului pe care îl purta. Verificările au arătat că ursoaica fusese capturată tot în Poiana Brașov, relocată și apoi revenise în apropierea zonelor frecventate de turiști.

Având în vedere că aceasta a fost alungată de mai multe ori și s-a constatat, în urma identificării după crotaliul pe care îl avea, că și anul trecut a mai fost capturată tot în Poiană, relocată și s-a întors în aceeași zonă, comisia a luat decizia eutanasierii ei”, a transmis Primăria Brașov.

Ursoaica este al 11-lea exemplar omorât de autorități în municipiul Brașov de la începutul anului 2026, potrivit informațiilor publicate joi. Mai multe dintre animalele eutanasiate sau împușcate fuseseră anterior capturate și relocate, dar reveniseră în zonele locuite.

Brașovul se confruntă în acest an cu o creștere puternică a numărului de apariții ale urșilor în cartiere, în Poiana Brașov și în apropierea unităților de cazare.

Numai în luna mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în municipiu. Într-o singură noapte, autoritățile au primit 25 de sesizări, un record pentru Brașov. În 70 dintre cazurile raportate în luna mai, animalele nu au mai fost găsite la sosirea patrulelor, iar în alte aproximativ 50 de situații au fost alungate către pădure.

Potrivit estimărilor specialiștilor comunicate de municipalitate, în pădurile care aparțin municipiului Brașov trăiesc aproximativ 110 urși, în condițiile în care numărul considerat optim pentru această suprafață ar fi de aproximativ 12 exemplare.

Urs lângă București

Zilele trecute, o prezență absolut neobișnuită a declanșat alerta în județul Ilfov, după ce un urs de mari dimensiuni a fost observat în pădurile de lângă Capitală. Semnalat inițial duminică în zona Gruiu de un pădurar cu o experiență de 35 de ani care nu a mai întâlnit niciodată un astfel de exemplar în zonă, animalul sălbatic a fost localizat ulterior la limita cu localitatea Snagov.

Autoritățile au emis avertizări Ro-Alert, iar jandarmii monitorizează permanent perimetrul, în timp ce specialiștii avertizează populația să evite deplasările în pădure și explică regulile stricte de supraviețuire în cazul unei întâlniri directe.

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