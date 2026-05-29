O tânără băută a intrat cu mașina într-un autobuz pe un drum național din Maramureș. Cinci persoane sunt rănite

O femeie care circula cu mașina pe DN 19, în județul Maramureș, a lovit un autobuz, în urma impactului cinci persoane fiind rănite. Polițiștii au constatat că femeia avea o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”Azi, 29 mai a.c., în jurul orei 00.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Sighetu Marmaţiei au intervenit pe DN 19, în localitatea Câmpulung la Tisa pentru soluţionarea unui accident rutier soldat cu victime. Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că o conducătoare auto de 26 de ani nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum într-o curbă, ar fi pătruns pe contrasens şi ar fi intrat în coliziune cu un autobuz”, a transmis IPJ Maramureş.

În urma impactului au rezultat cinci victime.

Poliţiştii au procedat la testarea conducătoarei auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentraţie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind în prezent internată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cazul celuilalt conducător auto, rezultatul a fost zero.