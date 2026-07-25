Trafic blocat între Predeal și Râșnov, după ce un TIR s-a răsturnat. Circulația este deviată

Traficul rutier este blocat pe DN73A, între Predeal și Râșnov, în zona Pârâul Rece, după ce un TIR s-a răsturnat pe carosabil și a blocat ambele sensuri de circulație.

Potrivit unei informări publicate de DRDP Brașov, incidentul s-a produs în cursul nopții, iar circulația în zonă rămâne restricționată.

„Traficul este blocat încă de azi noapte în zona Pârâul Rece după ce un TIR s-a răsturnat pe carosabil și a blocat ambele sensuri de mers”, a precizat DRDP Brașov într-o postare pe Facebook

Circulația este deviată pe DN1

În prezent, șoferii sunt direcționați pe ruta alternativă DN1, Predeal – Brașov, pentru a evita zona afectată de accident.

DRDP Brașov nu a anunțat deocamdată când va fi reluată circulația pe DN73A.

Echipele de intervenție acționează pentru degajarea carosabilului și repunerea traficului în condiții normale.

Conducătorii auto care tranzitează zona sunt sfătuiți să își planifice traseul din timp și să țină cont de eventualele întârzieri cauzate de devierea circulației.

Amintim că pe 20 iulie, un TIR plin cu carcase de porc s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN 66, la kilometrul 97+600, în Defileul Jiului.