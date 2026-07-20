Foto Un TIR încărcat cu carcase de porc s-a răsturnat în Defileul Jiului

Un TIR plin cu carcase de porc s-a răsturnat în afara părții carosabile, luni, pe DN 66, la kilometrul 97+600, în Defileul Jiului, potrivit DRDP Craiova.

→ Imaginea 1/4: Un TIR plin cu carcase de porc s-a răsturnat în afara părții carosabile, luni, pe DN 66. DRDP: Craiova

Potrivit primelor informații, accidentul nu s-a soldat cu victime, însă încărcătura s-a împrăștiat pe carosabil, unde au rămas mai multe carcase de porc.

În prezent, circulația rutieră se desfășoară pe ambele sensuri, însă autoritățile anunță că traficul va fi oprit temporar în momentul în care va fi adusă o macara pentru repunerea autotrenului pe roți. Intervenția este estimată să aibă loc cel mai probabil marți.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.