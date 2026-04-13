Video Șofer de 24 de ani, prins beat la volan cu trei copii în mașină: „Am băut o sticlă de whiskey și câteva beri”

Un tânăr șofer în vârstă de 24 de ani, care obținuse permisul de conducere în urmă cu doar câteva luni, a fost oprit de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe DN13, în județul Brașov.

Bărbatul a fost tras pe dreapta duminică seară, în afara localității Măieruș, de un echipaj de poliție rutieră, în urma unui control de rutină care a scos la iveală o situație extrem de gravă.

Potrivit polițiștilor, șoferul era vizibil sub influența alcoolului, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, nivel care depășește limita infracțională.

Reprezentanții Poliției Județene Brașov au precizat că intervenția a venit la timp, înainte ca situația să se transforme într-o posibilă tragedie, mai ales că în autoturism se aflau mai mulți pasageri.

În mașină se aflau partenera bărbatului, două fetițe în vârstă de 1 și 3 ani, dar și un minor de 15 ani, toți membri ai familiei.

În fața polițiștilor, tânărul a recunoscut consumul de alcool, declarând: „Am băut o sticlă de whiskey și câteva beri”.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă.