Un șofer beat a intrat cu mașina în copac. O roată a mașinii s-a desprins și a lovit grav o femeie

Un tânăr de 27 de ani, băut, a intrat cu mașina într-un copac, iar în urma impactului o roată s-a desprins și a lovit un pieton. Șoferul a fugit de la locul accidentului.

Accidentul a avut loc pe DN55 A, pe raza localității Bistreț din județul Dolj. Șoferul, în vârstă de 27 de ani ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac de pe marginea șoselei. În urma impactului, una dintre roțile autoturismului s-a desprins și a lovit o femeie în vârstă de 65 de ani, care se deplasa în zona respectivă.

Femeia a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Polițiștii au deschis un dosar penal și l-au căutat pe șofer, pentru că acesta a fugit de la locul accidentului. Tânărul a fost găsit într-o localitate învecinată.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul înregistrat fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ca urmare a accidentului rutier, șoferul și femeia rănită au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.