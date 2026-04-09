Trei dintr-un foc: Beat, fără permis și cu numere false. Un șofer din Prahova a provocat accident pe DN1

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii prahoveni după ce, în noaptea de 8 spre 9 aprilie, a provocat un accident pe centura orașului Sinaia și a fugit de la locul faptei. Mașina pe care o conducea era echipată cu numere de înmatriculare false, iar șoferul nu deținea permis de conducere și se afla sub influența alcoolului.

„Deplasaţi de urgenţă la faţa locului, poliţiştii au constatat că un tânăr în vârstă de 20 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E60), iar în zona kilometrului 119, pe raza staţiunii Sinaia, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 39 de ani.

Ulterior producerii evenimentului rutier, conducătorul autoturismului şi-ar fi continuat deplasarea în direcţia municipiului Ploieşti.

La scurt timp, vehiculul a fost oprit de către poliţişti, după aproximativ 3 km parcurşi”, au transmis reprezentanții Poliția Județeană Prahova.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările în bazele de date au confirmat că tânărul nu deține permis de conducere și că plăcuțele de înmatriculare sunt ale unui alt vehicul.

Având în vedere gravitatea faptelor, șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat unității de parchet competente pentru stabilirea unei eventuale măsuri preventive.