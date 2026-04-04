Proiect în sprijinul șoferilor care au uitat acasă permisul de conducere sau talonul mașinii. „Nu lipsa hârtiei este problema”

USR a depus un proiect de lege prin care permisul și talonul să nu mai trebuiască prezentate fizic, dacă Poliția Rutieră poate verifica datele direct în sistem.

În România ești amendat dacă ai uitat acasă permisul de conducere sau talonul mașinii. Un proiect de lege depus de deputatul USR Alexandru Dimitriu își propune să elimine această situație, din moment ce polițistul poate verifica în sistemul informatic acest aspect, în doar câteva secunde.

”Am depus în Parlament un proiect de lege prin care această situație să nu mai fie sancționată, atâta timp cât polițistul poate verifica electronic datele în bazele oficiale. Pentru că realitatea e simplă: nu lipsa hârtiei este problema, ci dacă ai sau nu dreptul să conduci. Iar acest lucru poate fi verificat în câteva secunde. În momentul de față, legea sancționează neprezentarea fizică a documentelor, chiar și atunci când acestea există și pot fi verificate imediat. Este un formalism depășit, care nu contribuie cu nimic la siguranța rutieră, dar poate genera sancțiuni inutile. Proiectul meu propune o soluție simplă: obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă informațiile pot fi verificate în bazele de date ale Poliției Rutiere”, spune deputatul într-o postare pe Facebook.

Alexandru Dumitru precizează că este un pas firesc într-o administrație modernă, în care statul folosește tehnologia pentru a simplifica viața cetățenilor, nu pentru a-i sancționa inutil.

Ce spune legea azi

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus”, conform ART. 35 (2), din legea 195/2002.

Prin urmare, cei care sunt trași pe dreapta trebuie să prezinte întotdeauna, în original, polițistului cartea de identitatea sau pașaportul, permisul de conducere și talonul.

Singura excepție de la „regulă” este reprezentată de asigurarea RCA, care poate fi înmânată ori în format electronic ori sub formă de copie xerox.