Bărbat prins beat în trafic de trei ori în patru ore, și cu bicicleta, și cu mașina. El a devenit agresiv cu polițiștii

Un bărbat din judeţul Maramureş a fost prins beat în trafic, de trei ori în decurs de patru ore, de fiecare dată nivelul alcoolemiei fiind unul foarte ridicat. Când a fost oprit a treia oară, el a refuzat să tragă pe dreapta, iar după ce poliţiştii au reuşit să îl oprească, a devenit agresiv, fiind nevoie şi de intervenţia jandarmilor pentru a-l calma.

Șoferul a picat testul FOTO: Adevărul

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din Baia Mare, a fost oprit pentru prima dată în trafic în seara zilei de 15 martie, în jurul orei 20.50, în timp ce mergea pe bicicletă, pe raza localităţii Mogoşeşti.

Pentru că biciclistul era în stare vizibilă de ebrietate, poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentraţia de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că bărbatul a primit o sancţiune contravenţională, scrie News.

La doar 40 de minute după ce a fost oprit, bărbatul a fost prins din nou beat, în trafic, de data acesta la volanul unui autoturism care circula haotic pe drumul judeţean 108 E.

„În continuare, poliţiştii au efectutat testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând concentraţia de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge. Poliţiştii i-au adus la cunoştinţă bărbatului că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice, permisul de conducere fiindu-i reţinut şi eliberându-i-se dovadă de circulaţie fără drept”, transmite Poliţia Maramureş.

Ignorând cele două sancţiuni primite în doar o oră, bărbatul a continuat să şofeze, astfel că, în jurul orei 00.10, pe raza aceleaşi localităţi, poliţiştii l-au văzut la volanul maşinii şi au dat semnal regulamentar de oprire. De data aceasta, bărbatul a refuzat să tragă pe dreapta, astfel că poliţiştii au pornit în urmărirea lui utilizând semnalele acustice şi luminoase.

„Cu ocazia interceptării, poliţiştii au stabilit că la volanul autoturismului se află acelaşi conducător auto. Poliţiştii l-au condus din nou pe bărbat la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, după ce aparatul etilotest a indicat concentraţia de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Întrucât bărbatul s-a manifestat agresiv în interacţiunea cu poliţiştii, la faţa locului a fost direcţionaţi şi jandarmi maramureşeni”, precizează sursa citată.

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal şi se fac cercetări pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Iranul AMENINȚĂ România! Cât ne-ar putea „costa” ajutorul oferit SUA
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB – Metaloglobus 0-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Război Iran. Iranul ameninţă direct România. Trump, avertisment pentru NATO dacă nu se implică în Ormuz
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Toţi aleg Varșovia, însă un oraş din Polonia este la fel de frumos, dar mult mai ieftin şi puţin aglomerat. Este secretul multor turişti
playtech.ro
image
Adi Mutu, declarație tare: „Hagi va prelua echipa națională. E timpul lui!”. Unde se aseamănă Gică și Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă? Săracul...”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Iranul avertizează România: Să nu permită SUA să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Teheranului
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Câți ani l-a alăptat Cristela Georgescu pe cel de-al doilea fiu: „La primul copil m-am lăsat manipulată”
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte