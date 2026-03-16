Bărbat prins beat în trafic de trei ori în patru ore, și cu bicicleta, și cu mașina. El a devenit agresiv cu polițiștii

Un bărbat din judeţul Maramureş a fost prins beat în trafic, de trei ori în decurs de patru ore, de fiecare dată nivelul alcoolemiei fiind unul foarte ridicat. Când a fost oprit a treia oară, el a refuzat să tragă pe dreapta, iar după ce poliţiştii au reuşit să îl oprească, a devenit agresiv, fiind nevoie şi de intervenţia jandarmilor pentru a-l calma.

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din Baia Mare, a fost oprit pentru prima dată în trafic în seara zilei de 15 martie, în jurul orei 20.50, în timp ce mergea pe bicicletă, pe raza localităţii Mogoşeşti.

Pentru că biciclistul era în stare vizibilă de ebrietate, poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentraţia de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că bărbatul a primit o sancţiune contravenţională, scrie News.

La doar 40 de minute după ce a fost oprit, bărbatul a fost prins din nou beat, în trafic, de data acesta la volanul unui autoturism care circula haotic pe drumul judeţean 108 E.

„În continuare, poliţiştii au efectutat testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând concentraţia de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge. Poliţiştii i-au adus la cunoştinţă bărbatului că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice, permisul de conducere fiindu-i reţinut şi eliberându-i-se dovadă de circulaţie fără drept”, transmite Poliţia Maramureş.

Ignorând cele două sancţiuni primite în doar o oră, bărbatul a continuat să şofeze, astfel că, în jurul orei 00.10, pe raza aceleaşi localităţi, poliţiştii l-au văzut la volanul maşinii şi au dat semnal regulamentar de oprire. De data aceasta, bărbatul a refuzat să tragă pe dreapta, astfel că poliţiştii au pornit în urmărirea lui utilizând semnalele acustice şi luminoase.

„Cu ocazia interceptării, poliţiştii au stabilit că la volanul autoturismului se află acelaşi conducător auto. Poliţiştii l-au condus din nou pe bărbat la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, după ce aparatul etilotest a indicat concentraţia de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Întrucât bărbatul s-a manifestat agresiv în interacţiunea cu poliţiştii, la faţa locului a fost direcţionaţi şi jandarmi maramureşeni”, precizează sursa citată.

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal şi se fac cercetări pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale.