Primarul Braşovului: Am avut 30 de relocări de urs în trei ani. Încă sunt apeluri la 112 care sunt ignorate

Primarul Braşovului, Allen Coliban, a declarat vineri că, de la apariţia OUG nr.81/2021, s-a confruntat cu 30 de situaţii de relocări de urşi, menţionând că actul normativ este „un prim pas în protejarea vieţii umane”, însă e nevoie de „mai multă informare”, precizând că „sunt apeluri la 112 privind prezenţa ursului în zonele locuite care sunt ignorate”, potrivit Agerpres.

Până în prezent, la Braşov nu au existat situaţii de urs cu comportament deviant, care să prezinte semne de agresivitate şi intenţie de atac şi nu a fost niciun caz de recoltare, a explicat edilul, într-o conferinţă de presă.

„Suntem zona care a avut cele mai multe situaţii de interacţiuni om-urs”

A existat însă un caz în care animalul a fost eutanasiat, cel de anul trecut, al puiului de urs care a intrat în parcarea unui mall şi a căzut de la etaj.

„Cred că suntem oraşul, zona, care a avut cele mai multe situaţii de interacţiuni om-urs. Ordonanţa a reprezentat un pas înainte în protejarea populaţiei pentru că, acum, avem o echipă definitivă, care este responsabilă în evalua riscul şi a lua măsuri, iar faptul că am avut aproape 30 de relocări în aceşti ani şi nu am situaţii grave ne arată că putem să ne ridicăm la înălţimea acestor provocări. (...) Pe de altă parte, ţine de responsabilitatea fiecăreia dintre instituţiile implicate, începând cu jandarmeria care este prima care trebuie să intervină şi să alunge ursul şi să facă nişte evaluări - dacă este vorba de o revenire a unui urs - până la veterinari, vânători etc.”, a afirmat primarul braşovean.

Allen Coliban spune că este nevoie de „mai multă informare şi educaţie, atât în rândul populaţiei, cât şi al celor care trebuie să intervină, deoarece sunt apeluri la 112 privind prezenţa ursului în zonele locuite care sunt ignorate”.

„Trebuie instruite echipele pentru a avea o viteză de reacţie corespunzătoare astfel încât, în cazul unui urs agresiv să se poată face izolarea şi capturarea lui şi chiar şi recoltarea lui dacă situaţia o impune (...) şi o corectă informare a populaţiei asupra riscurilor şi inclusiv în privinţa instrumentelor de prevenţie dialog între toţi specialiştii şi autorităţi”, a adăugat Allen Coliban.

Primarul Brașovului spune că că este necesar un dialog permanent între specialişti şi autorităţi, însă, totodată, a menţionat că Primăria Braşov a fost nevoită contractul a trebuit să rezilieze contractul cu ICAS pentru realizarea unei strategii în domeniu, pentru că acesta „nu a livrat” documentul la timp.

Primarul Braşovului, despre protecția față de urs „să folosim garduri electrice

„Avem nevoie de o strategie, pe care am avut-o bugetată şi contractată cu specialiştii de la ICAS, care să limiteze coborârile ursului din pădure în oraş - să găsim o soluţie de monitorizare, să folosim garduri electrice şi să creăm nişte puncte de barieră. Este încă în lucru, dar nu din vina noastră”, a afirmat Allen Coliban.