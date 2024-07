Fostul șef al Gărzii de Mediu spune că tragedia din Bușteni putea fi evitată. „Ursul a fost semnalat și de alți turiști”

Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, afirmă că tragedia de pe Jepii Mici, unde o tânără de 19 ani a fost ucisă de urs, putea fi evitată.

Potrivit fostului șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, prezența ursului în zona respectivă era cunoscută, dar autoritățile nu au făcut nimic pentru a interveni. El spune că legea permite eliminarea urșilor-problemă, dar primarii localităților din aceste zone nu cunosc legea și nu știu cum să prevină sau să intervină în astfel de situații.

„Tragedia cu ursul putea fi evitată ușor”, susține Octavian Berceanu într-o postare pe Facebook, unde enumeră toate neregulile identificate de el în acest caz.

”1. Aparitia ursului pe traseul montan nu a fost accidentala. Ursul a fost semnalat si de alti turisti. In acest caz primaria, prin primarul din Sinaia, putea actiona in baza OUG 81/2021 rapid, va dau mai jos textul OUG si putea cere gestionarului fondului de vanatoare sa extraga ursul problema. Primaria si serviciul de urgente 112 trebuia sa anunte imediat Asociatia Cinegetica Sinaia, cea care administreaza fondul de vanatoare nr. 25, cu sediul in București, privind aparitia repetata a unui urs pe traseul turistic si sa limiteze accesul turistilor pana la rezolvarea problemei.

2. Primaria Sinaia trebuia sa asigure tomberoanele speciale pentru ca ursii sa nu se hraneasca zilnic din resturile de mancare aruncate. Primaria nu a facut nimic. Primaria trebuia sa faciliteze instalarea gardurilor electrice la limita cu padurea acolo unde exista un grad mare de risc. Am experimentat pe pielea mea un moment de emotie cand un pui de urs care manca la un tomberon aflat pe soseaua principala din Sinaia s-a speriat si a sarit in fata masinii.

3. Asociatia Cinegetica Sinaia nu a propus ministerului niciun exemplar de preventie pentru urs, cu toate ca ursii mici si ursoaicele mananca zilnic din tomberoanele din Sinaia si circula noaptea pe traseele turistice pentru a se intoarce in padure. Si cand spun noaptea ma refer la intervalul 21.00-02.00. Dovada lipsei de actiune se gaseste in Anexa Ordinului privind derogarile pentru cota de preventie la specia urs pusa pe site-ul Ministerul Mediului - România in link-ul de mai jos.

4. Asociatia a facut astfel dovada unei gestionari defectuoase care are ca urmare incidentul din Sinaia. Intrebat de catre reporterul ProTV daca si-a indeplinit atributiile de gestionar, reprezentantul asociatiei a zic ca da. Modul in care si-a indeplinit atributiile, in mod normal, trebuie sa fie cercetat de catre procurorii din Prahova.

5. Angajatii Garzii Forestiere Prahova nu si-au facut treaba privind analiza activitatii Asociatiei Cinegetice Sinaia si din experienta, e treaba Corpului de Control al Ministrului Mediului sa si a procurorilor sa verifice, pentru ca am suspiciuni rezonabile privind interventia factorului politic in protejarea intereselor private in detrimentul sigurantei publice.

6. Ministerul Mediului, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Interne trebuiau sa lucraze in comun si sa aiba campanii locale de comunicare pentru preventia incidentelor om-urs.

Ce este de facut?

1. Daca ne uitam pe o harta a incidentelor om-urs, postata si muncita de catre George Garbacea fost presedinte al Agenției Nationale pentru Protectia Mediuli, cel mai mare grad de risc este dat de doua zone, Valea Prahovei -Brasov si Harghita -Covasna. De ce? Pentru ca acolo exista un fenomen amplu prin care ursii sunt impinsi in afara habitatului tocmai din cauza activitatilor umane.

Langa Tusnad observatoarele turistice pentru urs sunt industrie, la 1 km de centrul orasului.

Practic, atinci cand am coborat din masina in parcarea hotelului central din Tusnad am calcat in rahatuil ursului, iar cand am iesit sa iau ceva din mașină ursul manca niste resturi langa masina. Intalnirea de la Tusnad din 2021 avea ca scop masuri de preventie, iar participarea era la nivel de ministru.

Practic, Ministerul Mediului este incapabil de a impune masurile cerute de Comisia Europeana pentru ca lobby-ul celor care castiga de pe urma ursilor inseamna bani, foarte multi bani, mai ales in campaniile electorale.

2. Nu exista nicio harta interactiva unde oamenii sa semnaleze prezenta ursilor,bunde sa fie puse toate alertele autoritatilor si cele de la 112, astfel incat Garda Forestiera si Prefectura sa oblige primariile si gestionarii fondurilor de vanatoare sa masuri. Aceasta harta ar arata unde apar incidentele si cand, ce au de facut oameni, primariile si autoritatile centrale pentru prevenirea incidentelor.

3. Existenta unui sanctuar pentru ursii gunoieri, puii orfani sau alti ursi cu comportament deviant, promis de catre minister de multi ani, inca nu exista. Un astfel de sanctuar trebuia construit in judetul Brasov. Aici pe mii de hectare ingradite si cu o infrastructura moderna am fi putut avea un parc cu trasee protejate care sa atraga sute de mii de turisti si sa fie sustrnabil atat financiar, cat si ecologic.

4. Guvernul României trebuie sa invete ca preventia este cea mai buna solutie si ca lipsa decizionala costa vieti.

5. Primarii nu au habar de legislatie, de protocoale sau de ceea ce trebuie sa faca si de unde sa ia banii pentru a preveni interactiunile nefericite cu ursii. Pur si simplu nu fac mai nimic, nu informeaza populatia, nu au planuri de masuri aplicabile, cu toate ca exista experti, bani si exemple de bune practici.

Analiza populatie de ursi pe baze de recoltare a probelor de fecale care sa stabileasca numarul de indivizi si midul lor de hrana si deplasare a fost lasata la voia intamplarii. Padurarii de vanatoare in multe cazuri au cules probe doar de unde le-a fost comod, ducand in ridicol cel mai ambitios plan european de monitorizare a speciei urs.

In mod constant autoritatile nu sunt capabile sa vada proiectul in ansamblu, sa atraga speciaisti si sa impuna masuri.

Mult mai rau, oricine spune adevarul este demis”, scrie Octavian Berceanu pe Facebook.

Cum a avut loc tragedia

Tânăra de 19 ani a murit după ce a fost trasă de urs într-o râpă. Trupul victimei a fost recuperat, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. De asemenea, prietenul fetei a fost audiat, fiind martor la evenimentul tragic.

Animalul sălbatic care a atacat-o pe tânăra de 19 ani a fost împușcat.