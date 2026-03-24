„Mi-a căzut cascheta de pe cap”. Polițist din București, condamnat după ce și-a bătut colegii în timpul unei intervenții

Recent, un subinspector din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) București a fost condamnat definitiv pentru ultraj, după un incident petrecut în 2018, în județul Vaslui. Chiar dacă pedeapsa a fost cu suspendare, acesta își va pierde locul de muncă, întrucât statutul de polițist este incompatibil cu o condamnare penală. Ancheta a durat patru ani, iar procesul s-a prelungit și el.

În 2018, subinspectorul se afla în localitatea Roșiești, județul Vaslui, când a intervenit într-o discuție legată de un accident rutier minor, în care fusese implicată mașina socrilor săi.

La fața locului se aflau deja doi agenți de poliție care efectuau cercetări. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi intervenit pe un ton ridicat, cerând șoferului vinovat să își recunoască responsabilitatea. Discuția a degenerat rapid într-un conflict.

„M-a prins cu ambele mâini de gât. Mi-a căzut cascheta de pe cap”

Unul dintre agenți a declarat că a fost prins de gât și împins, iar celălalt ar fi fost lovit cu pumnul în față în momentul în care a încercat să calmeze situația.

„Eu încercam să îi explic, dar când a ajuns lângă mine, [inculpatul] m-a prins cu ambele mâini de gât. Eu nu m-am aşteptat la aşa ceva, mai ales că ştiam că este poliţist. Când m-a prins cu mâinile de gât, m-a şi împins, astfel încât mi-a căzut cascheta de pe cap. Am reuşit să mă eliberez din strânsoarea lui, luându-i mâinile de pe gâtul meu, după care am încercat să îl imobilizez. Atunci a intervenit socrul său, care s-a pus între noi. S-au apropiat de noi mai multe rude de-ale lui, care încercau să îl liniştească. În câteva secunde s-au adunat soţia lui, rude de ale lui, vecini. Ţin minte că atunci când mi-a pus mâinile în gât cineva a strigat «Ai înnebunit! Ești poliţist!». Colegul meu a venit şi el să îl liniştească. L-a luat de mâna stângă pentru a-l linişti şi a încercat să îi vorbească, moment în care inculpatul i-a aplicat o lovitură cu pumnul drept în faţă”, a povestit ulterior unul dintre polițiștii agresați, conform presei locale.

Probe medicale decisive în dosar

Deși declarațiile martorilor au fost contradictorii, certificatul medico-legal al unuia dintre polițiști a confirmat existența unor leziuni care au necesitat câteva zile de îngrijiri medicale.

Inițial, Judecătoria Bârlad a dispus achitarea, invocând lipsa unor probe clare și aplicând principiul „in dubio, pro reo”. Decizia a fost însă contestată de procurori.

Condamnare după ani de proces

Curtea de Apel Iași a stabilit pe 18 martie 2026 că există suficiente dovezi pentru condamnare, cel puțin în cazul unuia dintre agenți. Polițistul a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de doi ani.

Ulterior, dosarul a fost rejudecat după o contestație în anulare admisă, însă instanța a menținut soluția inițială.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Hotărârea instanței este definitivă, iar consecințele pentru polițist sunt majore: pierderea funcției în cadrul Ministerului de Interne.

„În temeiul art. 93 alin.1 ?i alin. 2 lit. b C.pen., obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate”, se arată pe portal.just.ro.