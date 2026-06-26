Fost polițist de frontieră de la Borș, condamnat cu suspendare după ce a recunoscut că a luat mită de la șoferi

Un fost polițist de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Borș a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Alexandru Marius Dulău este acuzat că a primit mită de la șoferi pentru a-i scăpa de amenzi rutiere.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, acordul a fost încheiat pe 24 iunie și vizează două infracțiuni de luare de mită în formă continuată, scrie eBihoreanul.

Cum au acționat polițiștii

Primul caz s-a petrecut pe 10 noiembrie 2025, în zona PTF Borș 2, pe drumul expres DEx16. Procurorii susțin că polițistul a constatat că semiremorca unui ansamblu rutier condus de un șofer din Suceava avea inspecția tehnică periodică expirată.

În loc să aplice sancțiunea prevăzută de lege, acesta ar fi cerut și primit 500 de lei. Șoferul a retras banii de la un bancomat din Oradea, iar suma a fost împărțită cu colegul de patrulă.

Al doilea episod a avut loc pe 14 noiembrie 2025, pe Autostrada A3. Potrivit anchetatorilor, Dulău și un alt polițist au oprit un autocamion condus de un cetățean azer, de la care au primit 50 de euro, virați în contul Revolut al inculpatului. Ulterior, acesta ar fi transferat jumătate din sumă în contul soției colegului său de patrulă.

Ce pedeapsă a primit

Conform acordului încheiat cu procurorii, Alexandru Marius Dulău a primit o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de doi ani.

Totodată, timp de doi ani, acesta nu va putea ocupa funcții publice și nu va mai putea exercita profesia de polițist de frontieră. De asemenea, va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Procurorii au arătat că au ținut cont de faptul că fostul polițist a recunoscut faptele, a colaborat cu anchetatorii, a contribuit la tragerea la răspundere penală a altor persoane implicate în dosar și și-a dat demisia din Poliția de Frontieră, notează eBihoreanul.

În dosar a fost instituit sechestru asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, precum și poprire asupra sumelor de bani deținute de acesta. Totodată, acesta a virat voluntar 750 de lei într-un cont al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Tribunalului Bihor și va produce efecte doar dacă va fi validat de instanță.

Dosarul vizează mai mulți polițiști de frontieră

Potrivit publicației eBihoreanul, Alexandru Marius Dulău este unul dintre cei cinci polițiști de frontieră de la Borș anchetați de procurori și de ofițerii Direcției Generale Anticorupție Bihor.

În același dosar au fost trimiși deja în judecată Ioan Pop, Sergiu Vasile Gorgan, Cristian Ban și Mădălin Costel Bînțu. Procurorii susțin că aceștia cereau bani de la șoferi străini pentru a nu le aplica amenzi, uneori reale, alteori inventate, iar în unele cazuri îi însoțeau cu autospecialele până la bancomate pentru a retrage sumele solicitate.