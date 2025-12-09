search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Pod rutier vechi de 100 de ani, în pericol de prăbușire. Soluțiile propuse de autoritățile din Brașov

0
0
Publicat:

Un pod rutier vechi de peste 100 de ani, situat peste râul Olt, în zona Hărman – Podu Oltului, se află în stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească în orice moment. Consiliul Județean Brașov ia în calcul construirea unui pod nou permanent, însă între timp va fi realizat un pod provizoriu de pontoane pentru a asigura circulația autoturismelor.

Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov
Imaginea 1/5: Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov
Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov
Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov
Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov
Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov
Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov

Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Brașov, podul de pe drumul județean 112, construit în 1920, prezintă semne evidente de degradare și necesită intervenții urgente. Pentru a evita blocarea traficului și ocolirea de zeci de kilometri de către localnici, autoritățile analizează soluții temporare și pe termen lung. 

Președintele Consiliului Județean, Adrian-Ioan Veștea, a inspectat luni, 8 decembrie, zona și a discutat cu reprezentanți ai administrației locale și specialiști tehnici despre construirea unui pod provizoriu și a unuia permanent. La întâlnire au participat prefectul Mihai-Cătălin Văsii, primarul din Hărman, Onoriu Velican, viceprimarul Sergiu Huțaru, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, Mihai Uță, precum și echipa de specialiști din cadrul Direcției Generale de Drumuri Județene și Servicii Publice.

Evaluarea terenului și planul pentru podul provizoriu

Consiliul Județean a cerut o expertiză pentru a identifica cea mai potrivită zonă de amplasare a unui pod provizoriu de pontoane. Militari genişti de la Alba Iulia, împreună cu pompierii din cadrul ISU „Țara Bârsei”, au efectuat măsurători și testări ale adâncimii râului Olt și ale căilor de acces pentru a stabili posibilitățile de montare a construcției temporare.

Am discutat despre cât de fezabilă este soluția tehnică a unui pod provizoriu de pontoane, care să permită circulația vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone pe toată perioada în care vom desfășura lucrările de construcție a noului pod. Îi asigur pe locuitorii din Hărman și Podu Oltului că temerile, nemulțumirile și problemele lor sunt cunoscute la nivelul Consiliului Județean și facem toate demersurile pentru a le soluționa. Între a circula pe un pod care stă să se prăbușească sau a ocoli peste 20 de kilometri pentru a ajunge în comună, vrem să alegem soluția optimă: demolarea podului existent, o construcție nouă care să-l înlocuiască și o conexiune rutieră provizorie cât mai directă și în condiții de maximă siguranță pentru cetățenii din zonă”, a declarat Adrian-Ioan Veștea, potrivit News.ro.

Podul permanent și finanțarea lucrărilor

În zilele următoare, Consiliul Județean va primi propunerea tehnică și devizul de cheltuieli pentru menținerea podului de pontoane pe durata construirii podului nou. Autorizația de construire a fost deja emisă, iar lucrările, estimate la 14 luni, vor costa peste 22 de milioane de lei, fonduri asigurate din bugetul Consiliului Județean Brașov.

Braşov

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Așa arată invitațiile la nunta anului 2026 în România. Viitoarea mireasă va spune "DA" a doua oară
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Diferența dintre viza de flotant și mutație. Ce înseamnă fiecare dintre ele şi acte necesare
playtech.ro
image
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit în urmă cu puțin timp!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Horațiu Nicolau i-a luat tot lui Lidia Buble, atât inima, cât și mașina. Cuplul monden face și lucruri normale, cum ar fi cumpărături la supermarket FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon