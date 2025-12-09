Foto Pod rutier vechi de 100 de ani, în pericol de prăbușire. Soluțiile propuse de autoritățile din Brașov

Un pod rutier vechi de peste 100 de ani, situat peste râul Olt, în zona Hărman – Podu Oltului, se află în stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească în orice moment. Consiliul Județean Brașov ia în calcul construirea unui pod nou permanent, însă între timp va fi realizat un pod provizoriu de pontoane pentru a asigura circulația autoturismelor.

→ Imaginea 1/5: Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol iminent de prăbuşire FOTO: Facebook/Consiliul Județean Brașov

Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Brașov, podul de pe drumul județean 112, construit în 1920, prezintă semne evidente de degradare și necesită intervenții urgente. Pentru a evita blocarea traficului și ocolirea de zeci de kilometri de către localnici, autoritățile analizează soluții temporare și pe termen lung.

Președintele Consiliului Județean, Adrian-Ioan Veștea, a inspectat luni, 8 decembrie, zona și a discutat cu reprezentanți ai administrației locale și specialiști tehnici despre construirea unui pod provizoriu și a unuia permanent. La întâlnire au participat prefectul Mihai-Cătălin Văsii, primarul din Hărman, Onoriu Velican, viceprimarul Sergiu Huțaru, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, Mihai Uță, precum și echipa de specialiști din cadrul Direcției Generale de Drumuri Județene și Servicii Publice.

Evaluarea terenului și planul pentru podul provizoriu

Consiliul Județean a cerut o expertiză pentru a identifica cea mai potrivită zonă de amplasare a unui pod provizoriu de pontoane. Militari genişti de la Alba Iulia, împreună cu pompierii din cadrul ISU „Țara Bârsei”, au efectuat măsurători și testări ale adâncimii râului Olt și ale căilor de acces pentru a stabili posibilitățile de montare a construcției temporare.

„Am discutat despre cât de fezabilă este soluția tehnică a unui pod provizoriu de pontoane, care să permită circulația vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone pe toată perioada în care vom desfășura lucrările de construcție a noului pod. Îi asigur pe locuitorii din Hărman și Podu Oltului că temerile, nemulțumirile și problemele lor sunt cunoscute la nivelul Consiliului Județean și facem toate demersurile pentru a le soluționa. Între a circula pe un pod care stă să se prăbușească sau a ocoli peste 20 de kilometri pentru a ajunge în comună, vrem să alegem soluția optimă: demolarea podului existent, o construcție nouă care să-l înlocuiască și o conexiune rutieră provizorie cât mai directă și în condiții de maximă siguranță pentru cetățenii din zonă”, a declarat Adrian-Ioan Veștea, potrivit News.ro.

Podul permanent și finanțarea lucrărilor

În zilele următoare, Consiliul Județean va primi propunerea tehnică și devizul de cheltuieli pentru menținerea podului de pontoane pe durata construirii podului nou. Autorizația de construire a fost deja emisă, iar lucrările, estimate la 14 luni, vor costa peste 22 de milioane de lei, fonduri asigurate din bugetul Consiliului Județean Brașov.