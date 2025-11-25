search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Austeritate pe picior mare: 3 milioane de euro pentru reabiltarea unui pod istoric din Vaslui. 100.000 de euro, doar pentru niște scânduri și piloni de lemn

Consiliul Județean Vaslui urmează să adopte, în această săptămână, actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei”, aflat lângă Stâna Costești. Documentele arată că valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 3 milioane de euro, o sumă considerată uriașă pentru un obiectiv care nu va fi folosit pentru circulație, ci are exclusiv valoare istorică.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 3 milioane de euro. FOTO: Vremea Nouă
Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 3 milioane de euro. FOTO: Vremea Nouă

Potrivit Consiliului Județean Vaslui, actualizarea devizului este „necesară și oportună” pentru alinierea proiectului la noile prevederi fiscale și pentru a asigura desfășurarea lucrărilor în condiții de legalitate și transparență. Chiar și așa, costurile au provocat controverse, mai ales în contextul în care, recent, și alte proiecte culturale din județ s-au dovedit extrem de costisitoare, relatează presa locală din Vaslui, Vremea Nouă.

Reabilitare mai ieftină cu 3 milioane de lei, dar tot extrem de scumpă

Valoarea totală a investiției s-a redus de la 16,72 milioane lei la 13,73 milioane lei, după finalizarea procedurii de achiziție publică. Chiar și cu această diminuare, investiția depășește 3 milioane de euro — o sumă pe care mulți o consideră disproporționată raportat la intervențiile necesare.

Înaintea acestei etape, lucrările de urgență, constând în montarea unor scânduri și piloni de lemn, au costat peste 554.000 lei, adică în jur de 100.000 de euro. Intervenția a ridicat suspiciuni, în contextul în care lucrările vizibile la fața locului sunt considerate modeste.

Montarea unor scânduri și piloni de lemn a costat aproape 100.000 euro. FOTO: Vremea Nouă
Montarea unor scânduri și piloni de lemn a costat aproape 100.000 euro. FOTO: Vremea Nouă

Costuri uriașe care ridică semne de întrebare

Sumele alocate — atât pentru intervenția de urgență, cât și pentru reabilitarea propriu-zisă — au șocat locuitorii, unii comparând investiția cu valoarea lucrărilor la poduri moderne și mult mai complexe, precum cel de la Cernavodă.

În spațiul public au apărut voci care cer intervenția instituțiilor de control, sugerând verificarea proiectului de către Curtea de Conturi și DNA, având în vedere suspiciunile legate de eventuale supraevaluări.

Un monument cu istorie impresionantă, dar lăsat în paragină zeci de ani

Podul Doamnei, cunoscut și ca Podul Docolinei, a fost construit în timpul domniei lui Mihail Sturdza și inaugurat în 1841. A reprezentat un punct-cheie în infrastructura Moldovei din secolul al XIX-lea, facilitând comerțul și transportul între importante rute ale vremii.

Construit din piatră masivă și prevăzut cu cinci arcade, podul a fost martorul unor evenimente istorice majore, inclusiv lupte din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. După abandonarea sa în 1981, degradarea a devenit inevitabilă, iar Consiliul Județean Vaslui a decis recent inițierea unui proiect amplu de conservare și restaurare.

