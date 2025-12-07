Video Cel mai înalt pod din lume este peste Turnul Eiffel și poate fi traversat în mai puțin de 2 minute

China a inaugurat oficial cel mai înalt pod din lume, Huajiang Grand Canyon Bridge, situat în provincia Guizhou, în sud-vestul țării. Podul are o înălțime de 625 de metri, mai mult decât Turnul Eiffel, și reduce timpul de traversare de la două ore la doar două minute, devenind astfel atât un record mondial, cât și o atracție turistică impresionantă.

Podul Huajiang Grand Canyon, care traversează un defileu spectaculos supranumit „Crăpătura Pământului”, reduce timpul de deplasare dintre două regiuni montane de la două ore la mai puțin de două minute.

Cu o înălțime de 625 de metri de la nivelul carosabilului până la sol, podul este mai înalt decât celebrul Turn Eiffel (care măsoară 324 de metri, cu antena inclusă), depășind astfel orice altă structură de acest tip construită până acum.

Fostul record, deținut tot de China prin Podul Beipanjiang (Duge), măsura 565,4 metri. Huajiang Grand Canyon Bridge a intrat astfel oficial în Cartea Recordurilor Guinness, potrivit express.

Construcția a început în ianuarie 2022 și a fost finalizată în mai puțin de patru ani, impresionând prin viteza realizării. Proiectul se întinde pe aproape 3 kilometri, având o lungime totală de 2.890 de metri.

Înainte de deschiderea pentru public, podul a trecut teste riguroase de siguranță, inclusiv un test dinamic de încărcare, în care 96 de camioane au rulat simultan pe sectoare ale structurii pentru a verifica rezistența acesteia.

Podul a fost deschis oficial vizitatorilor pe 28 septembrie 2025 și a devenit deja un punct major de atracție turistică.

Turiștii pot păși pe pasarele din sticlă suspendate la peste 580 de metri deasupra râului Beipan, pot urca cu un lift panoramic din sticlă până la o cafenea suspendată -care urmează să fie inaugurată în noiembrie -și pot admira peisajele spectaculoase ale regiunii.

Pentru amatorii de adrenalină, autoritățile chineze au anunțat sesiuni de bungee jumping și evenimente profesioniste de BASE jumping.

Provincia Guizhou este deja renumită pentru numărul record de poduri de mare înălțime. Potrivit platformei Highestbridges, în această regiune există mai multe poduri înalte decât în oricare altă țară din lume.

Până în 2030 se estimează că vor exista peste 1.000 de poduri cu o înălțime de peste 100 de metri.