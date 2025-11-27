Opt bărbați, condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru aruncarea în aer a Podului Crimeea în 2022

Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață de un Tribunalul Militar rus, fiind acuzați că au făcut parte dintr-o „grupare criminală organizată” care viza „să comită un atentat” la podul care leagă Crimeea de Rusia, soldat cu cinci morţi, în octombrie 2022.

Explozia, care a avut loc la opt luni de la începutul ofensivei ruse la scară mare în Ucraina, a fost revendicată mai târziu de Kiev, scrie News.ro.

Podul, cu o lungime de 19 kilometri, inaugurat în 2018 de către preşedintele rus Vladimir Putin, este unul dintre simbolurile anexării Peninsulei ucrainene Crimeea în 2014.

Mai multe travee ale acestui pod rutier şi feroviar - reparat între timp - s-au surpat parţial la 8 octombrie 2022, în urma exploziei unui camion încărcat cu explozivi, care rula pe pod.

Explozia a a declanşat incendierea a opt vagoane-cisternă cu produse petroliere şi a distrus două secţiuni ale podului rutier de beton. Cinci persoane au murit în urma atacului, inclusiv șoferul camionului, care a fost încărcat cu explozivi fără ca acesta să ştie, precizează într-un comunicat tribunalul.

Cei opt bărbaţi - care au pledat nevinovat - au fost judecaţi cu uşile închise începând din februarie.

Alt atac, revendicat de asemenea de Kiev, a avariat podul cu ajutorul unor drone navale, în iulie 2023. De atunci, autorităţile ruse au consolidat puternic supravegherea acestui pod, care permite trimiterea de trupe şi material militar în Crimeea anexată.