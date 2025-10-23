Percheziții DNA la DSP Brașov și la două spitale din oraș. Directoarea instituției ar fi vizată într-un dosar de corupție

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov și în alte locații din județ, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție săvârșite de funcționari publici și complicii acestora în cursul anului 2025.

Conform unui comunicat oficial al DNA, „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite în cursul anului 2025, de către funcționari publici și complici ai acestora”.

În data de 23 octombrie 2025, după obținerea autorizațiilor legale de la instanță, sunt efectuate percheziții domiciliare în 18 locații de pe raza județului Brașov. Patru dintre acestea sunt sediile unor instituții publice, iar restul reprezintă domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale. DNA precizează că „atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

Directoarea DSP Brașov, vizată în anchetă

Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, ancheta vizează modul de operare al directoarei DSP Brașov, Ofelia Ancuța Blănaru, dar și al mai multor medici din instituție, inclusiv al medicului-șef.

Procurorii investighează posibile fapte de luare și dare de mită, precum și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității. Dosarul ar include și suspiciuni privind primirea de foloase necuvenite sub formă de bani, bunuri, bijuterii, produse alimentare sau chiar diplome de absolvire a cursurilor de igienă.

Controale anunțate din timp și cursuri simulate

Anchetatorii bănuiesc că directoarea DSP Brașov ar fi primit beneficii de la anumite firme în schimbul acceptării simulării unor programe de instruire în domeniul sănătății publice.

Totodată, potrivit acelorași surse, aceasta ar fi anunțat în avans controalele pe care urma să le facă în spitale, oferind managerilor indicații despre cum să se pregătească, astfel încât instituțiile să pară conforme cu normele sanitare.

Descinderi și la Spitalul Județean și Spitalul de Copii

Perchezițiile se desfășoară și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și la sediul DSP Brașov.

În total, anchetatorii au efectuat descinderi în 18 locații din județul Brașov, printre care sedii de instituții, domicilii și firme private.