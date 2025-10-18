Cine sunt cei 18 ofițeri anchetați alături de generalul Florentina Ioniță-Radu în dosarul de la Spitalul Militar „Dr. Carol Davila”

Ancheta DNA care o vizează pe generalul Florentina Ioniță-Radu scoate la iveală o rețea extinsă de complicități în interiorul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel că alţi 18 ofițeri sunt cercetați penal pentru că ar fi sprijinit sau beneficiat de pe urma plăților ilegale efectuate printr-un proiect european de sănătate.

Dosarul deschis de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” vizează nu doar pe comandantul unității, generalul Florentina Ioniță-Radu, ci și un cerc extins de 18 cadre militare cu funcții-cheie, suspectate că ar fi contribuit la derularea ilegală a unor plăți salariale din fonduri europene.

Potrivit DNA, ancheta se concentrează pe un proiect de sănătate derulat între anii 2020 și 2023, în cadrul căruia ar fi fost efectuate plăți necuvenite în valoare de milioane de lei. Florentina Ioniță-Radu, plasată sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei, este acuzată de abuz în serviciu, uzurparea funcției și conflicte de interese, pentru că ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării, generând beneficii ilegale pentru persoane din anturajul său.

Potrivit unui comunicat al DNA, ancheta arată că Florentina Ioniță-Radu nu ar fi putut acţiona fără sprijinul mai multor ofițeri din structurile spitalului, care ar fi avizat, semnat sau coordonat plăți nejustificate, astfel că procurorii militari au dispus continuarea acțiunii penale împotriva celor 18 cadre, impunând sechestru pe bunurile acestora.

Lista ofiţerilor acuzaţi alături de gen. Florentina Ioniță-Radu

În fruntea listei se află colonelul Ștefani Constantin, șef al Ambulatoriului Clinic Integrat, acuzat de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, în peste 100 de acte materiale.

Vă prezentăm lista completă, furnizată de DNA:

1. colonel ȘTEFANI CONSTANTIN, la data faptelor șef Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale) și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale);

2. general de brigadă (colonel la data comiterii faptei) JINGA MARIANA, locțiitor al comandantului (director general adjunct) Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”,

3. colonel GLĂVAN DRAGOȘ-CONSTANTIN, care, din anul 2019 exercită funcția de șef al Agenției Telemedicină, iar, din februarie 2025, exercită prin împuternicire funcția de locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

4. colonel COSTACHE DANIEL-OCTAVIAN, în calitate de medic primar la Structura de cercetare-dezvoltare din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

5. colonel COSTACHE RALUCA-SIMONA, în calitate de șef Laborator Endoscopie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

6. căpitan GAVRILĂ ANDREI-IONUȚ, în calitate de medic primar la Cabinet Gastroenterologie / Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

7. maior DUMITRU ANDRADA-LOREDANA, în calitate de medic primar la Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

8. căpitan CHIRVASE MARIA-MIRELA, în calitate de medic primar la Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

9. colonel (r.) BERBEC PETRE-SORIN, la data faptei cadru militar activ la Spitalul Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”, iar ulterior personal civil contractual (medic) în cadrul aceluiași spital;

10. colonel (r.) CIOBANU OANA-MAGDALENA, la data faptei șef Birou Relații Publice din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

11. colonel NUȚĂ IONEL-PETRUȚ, în calitate de șef Secție Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

12. locotenent-colonel EFTIMIE LUCIAN-GEORGE, în calitate de șef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

13. colonel (r.) BAZGA IONUȚ, la data faptei locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

14. colonel DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de Director Financiar-Contabil din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

15. colonel VASILE LAVINIA-DIANA, în calitate de militar activ MApN și, din anul 2017, angajată a Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”, ocupând din luna septembrie 2024 funcția de șef Oficiu Resurse Umane;

16. colonel GEORGESCU GEORGE, la data faptelor șef Birou Juridic din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila” și care, ulterior, începând cu data de 01.10.2022, a fost numit în funcția de șef Oficiu Direcția Generală Juridică;

17. căpitan ÎMPĂRATU ANCA-ANDREEA, în calitate de militar activ la structura de achiziții din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;

18. colonel BACIOI FLORIN-GABRIEL, în calitate de șef Secție Farmaceutică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”.

Toți cei 17 ofițeri, în afară de Ștefani Constantin, sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, pentru că ar fi contribuit, direct sau indirect, la implementarea mecanismului de plată ilegală a salariilor și bonusurilor din fonduri europene.

Un caz fără precedent în sistemul medical militar

DNA a dispus sechestru pe bunurile generalului Florentina Ioniță-Radu şi celorlalţi 18 inculpaţi și continuă cercetările pentru a stabili rolul exact al fiecăruia și prejudiciul total provocat statului.

Surse judiciare afirmă că schema ar fi funcționat prin aprobarea unor documente și decizii administrative semnate în lanț, sub acoperirea formală a proiectelor de cercetare finanțate european.

Cazul Florentinei Ioniță-Radu este considerat unul dintre cele mai ample dosare de corupție din sistemul medical militar și scoate la iveală un mecanism complex de decizii, complicități și beneficii interne, întins pe mai bine de trei ani.