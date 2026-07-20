 Dezastru în Bușteni după viiturile devastatoare. Zeci de pompieri și utilaje, trimise în Prahova. „Așa ceva nu am văzut în 55 de ani” | adevarul.ro
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Video Dezastru în Bușteni după viiturile devastatoare. Zeci de pompieri și utilaje, trimise în Prahova. „Așa ceva nu am văzut în 55 de ani”

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Operațiunile de intervenție continuă luni în județul Prahova, după furtunile și viiturile care au afectat grav orașul Bușteni. Pentru a face față situației din teren, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a decis suplimentarea efectivelor și a mijloacelor de intervenție.

Astfel, 30 de pompieri de la ISU București-Ilfov, Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) și ISU Covasna au fost trimiși în sprijinul echipajelor ISU Prahova, care intervin de duminică pentru înlăturarea efectelor inundațiilor și revenirea la normalitate.

Dezastru în Bușteni după viiturile devastatoare FOTO Meteoplus
Imaginea 1/3: Dezastru în Bușteni după viiturile devastatoare FOTO Meteoplus
Dezastru în Bușteni după viiturile devastatoare FOTO Meteoplus
Dezastru în Bușteni după viiturile devastatoare FOTO Meteoplus
Dezastru în Bușteni după viiturile devastatoare FOTO Meteoplus

Totodată, la nivelul ISU Prahova a fost dispusă creșterea capacității operaționale, iar dispozitivul de intervenție a fost întărit cu două autocamioane și trei buldoexcavatoare, folosite pentru degajarea drumurilor și îndepărtarea aluviunilor.

Drumuri distruse și gospodării acoperite de noroi

În Bușteni, urmele dezastrului sunt vizibile la tot pasul. Viiturile au adus pe străzi cantități uriașe de apă, mâl, pietre, copaci și bolovani, distrugând drumuri și inundând zeci de gospodării. În unele zone, șuvoaiele au surpat carosabilul, inclusiv pe un drum aflat în lucru.

Încă de la primele ore ale dimineții, echipele Primăriei Bușteni, alături de pompieri și utilaje, au început operațiunile de curățare a străzilor și de îndepărtare a aluviunilor.

Imaginile din stațiune arată garduri rupte, anexe distruse și curți acoperite de un strat gros de mâl, în timp ce localnicii încearcă să salveze ce a mai rămas din gospodării.

„Potop, pur și simplu”

Oamenii spun că nu au mai trăit un asemenea episod.

„Stau de 55 de ani în Bușteni, dar așa ceva nu am văzut în viața mea. Potop, pur și simplu!”, a declarat o localnică pentru Antena 3 CNN.

O altă pensionară a povestit că viitura a acoperit cu pietriș și noroi întreaga curte.

„Am măturat și am dat cu un făraș tot pietrișul în partea aceea. A venit apa, a stropit peste tot, și pe geamuri”, a spus femeia.

Un bărbat care își curăța gospodăria încă de dimineață a mărturisit că lucrează fără oprire de la producerea viiturii.

„Ieri toată după-amiaza, iar azi de la ora 8. Sper să nu mai fie ce a fost ieri”, a spus acesta.

Primăria caută voluntari

În paralel cu intervențiile autorităților, Primăria Bușteni a lansat un apel către comunitate și a deschis două linii telefonice dedicate.

Persoanele ale căror locuințe au fost afectate pot solicita ajutor și pot semnala situațiile care necesită intervenție, iar cei care doresc să se implice în acțiunile de curățare se pot înscrie ca voluntari.

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Autoritățile locale le-au cerut cetățenilor să utilizeze numărul de telefon corespunzător fiecărei situații, pentru ca solicitările și ofertele de sprijin să poată fi gestionate cât mai rapid.

În timp ce operațiunile de curățare sunt în plină desfășurare, meteorologii avertizează că riscul de vreme severă se menține. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni noi avertizări de Cod portocaliu de furtuni și vijelii, care vizează inclusiv Valea Prahovei.

Autoritățile rămân în alertă, de teama unor noi viituri care ar putea agrava pagubele produse în ultimele 24 de ore.

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