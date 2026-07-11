Patru alpiniști au căzut în gol aproximativ 10 metri, în Bușteni. Echipele de salvare intervin în zona Valea Albișoarei

Patru persoane care practicau alpinismul în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, s-au prăbușit aproximativ 10 metri în urma ruperii corzii de asigurare. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD. Intervenția este în dinamică.

Conform primelor informații, toate cele patru victime sunt conștiente, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Accidentul s-a produs sâmbătă, 11 iulie, în urmă cu puțin timp.

La locul incidentului intervin echipe de salvatori montani, care acordă primul ajutor și pregătesc evacuarea răniților.

În sprijinul echipelor de la sol a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș, care urmează să participe la operațiunea de salvare.

În sprijinul misiunii de salvare, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Acestea se vor deplasa pe stadionul din orașul Bușteni.

Totodată, la caz a fost alocat și elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeș.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.