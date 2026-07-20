 Capitala și jumătate din țară intră sub alertă de vreme rea: vijelii, grindină și ploi torențiale. Recomandările ISU | adevarul.ro
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Capitala și jumătate din țară intră sub alertă de vreme rea: vijelii, grindină și ploi torențiale. Recomandările ISU

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Meteorologii au emis luni o avertizare Cod Portocaliu pentru mai multe județe, unde sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină.

Fulgere
Vremea se anunță capricioasă FOTO: Sgutterstock

Luni (20 iulie), în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25... 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Ploi puternice în Capitală și în județul Ilfov

Codul portocaliu pentru municipiul București și județul Ilfov este valabil astăzi, 20.07.2026, în intervalul orar 12:00 - 22:00.

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25...50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări: Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea; Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente; Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt; Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații; În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora”, este recomandarea ISU București-Ilfov.

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