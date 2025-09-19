search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Cutremur în zona seismică Vrancea, vineri dimineața

Un cutremur cu magnitudinea 3.1 s-a produs vineri dimineața, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

„În ziua de 19 Septembrie 2025, la ora 05:49:17 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 122.5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km NV de Buzau, 59km E de Brasov, 60km SE de Sfantu-Gheorghe, 64km NE de Ploiesti, 70km V de Focsani, 92km NE de Targoviste”, a precizat INCDFP.

Numai în cursul lunii septembrie 2025, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3, potrivit Agerpres.

Cele mai mari cutremure din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

