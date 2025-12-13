Emoție și respect în fotbal. Ionel Ganea, primul pas public după pierderea fiului său de 2 ani. A fost susținut de foști colegi la memorialul organizat la 6 luni de la tragedie

La șase luni după tragedia care i-a marcat profund viața, Ionel Ganea a ales să își omagieze fiul printr-un gest simbolic.

Fostul internațional român, în vârstă de 52 de ani, a organizat un meci demonstrativ dedicat memoriei lui Ioan Alexandru Ganea, copilul său care s-a stins din viață în această vară, la doar doi ani.

Evenimentul, intitulat Memorialul „Ioan Alexandru Ganea”, a avut loc în Sala de Sport a Colegiului Național „Radu Negru” din Făgăraș. La acțiune au luat parte patru formații de old-boys: Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria, FC Brașov și o echipă alcătuită din foști internaționali români. În tribune și pe teren s-au regăsit nume cunoscute din fotbalul românesc, printre care Dănuț Lupu, Eugen Trică, Iosif Rotariu și Dumitru Stîngaciu, veniți să-i fie alături lui Ganea într-un moment extrem de dificil.

„Nu te mai poți bucura dacă ți se întâmplă așa ceva!”

Drama familiei Ganea a început în luna mai, când Ionel Ganea și fiul său au fost implicați într-un accident rutier deosebit de grav. Copilul se afla pe scaunul din dreapta și nu purta centura de siguranță, suferind un traumatism cranio-cerebral sever. După aproximativ o lună de comă, micuțul a pierdut lupta pentru viață, lăsând în urmă o durere imensă.

„Suntem aici pentru că Ionel a făcut acest turneu în memoria băiatului lui. Mă bucur că m-a invitat. Chiar dacă nu mă invita și aflam de acest turneu, tot veneam. E normal să fim alături de colegii noștri și când au probleme, nu numai când sunt bine.

Nu cred că putem spune că e mai bine, dar ne bucurăm că l-am făcut cât de cât să zâmbească. Nu cred că te poți bucura dacă ți se întâmplă ce i s-a întâmplat lui.

Meciurile astea sunt doar demonstrative. Ne bucurăm că au fost atât de mulți copii în sală. M-am mirat că, în București, copiii nu prea mai știu cine suntem noi. Vorbesc foarte serios! Aici, chiar dacă li s-a spus, mă bucur că a venit lumea și spune: <<Nenea Lupu, dați-mi și mie un autograf>>!”, a spus Dănuț Lupu, potrivit Sport.ro.