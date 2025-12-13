Motivul pentru care hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta

Faimosul hotel de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta, din cauza temepraturilor prea ridicate la mijlocul lunii decembrie. Ultima oară când a mai fost sistată construcția a fost în pandemie.

„Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi în condiții optime și sigure. Ne pare foarte rău pentru această situație”, transmite compania pe site-ul personal.

Amplasat între vârfurile înghețate ale Munților Făgăraș din România, acest hotel, accesibil doar cu telecabina, se află la 2,000 m deasupra nivelului mării.

În fiecare iarnă, când Lacul Bâlea îngheață, blocuri de gheață sunt tăiate pentru a construi igluurile confortabile, un restaurant frumos și o biserică magică. Sculptate manual de meșteri locali, apele înghețate din Lacul Bâlea sunt transformate în frumosul complex Hotel de Gheață.

→ Imaginea 1/3: Hotelul de Gheață FOTO Facebook

În fiecare an este abordată o tematică diferită, iar fiecare cameră se bucură de un decor aparte, alcătuit din statui și sculpturi deosebite care fascinau oaspeții locației.

Primul a fost construit în urmă cu 20 de ani. Anul trecut, o noapte de cazare în Ice Hotel costa între 100 si 150 de euro, în funcție de cameră.