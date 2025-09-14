search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
A fost cutremur în România. Un seism s-a produs în Buzău, la adâncime mare

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică dimineața, la ora locală 02:22, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Zona seisimică Vrancea este activă din nou / Sursa foto: Arhivă
Zona seisimică Vrancea este activă din nou / Sursa foto: Arhivă

Cutremurul s-a produs la o adâncime foarte mare: 141 de kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), potrivit Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 141,3 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km est de Braşov, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km nord-vest de Buzău, 63 km nord de Ploieşti, 74 km vest de Focşani, 89 km nord-est de Târgovişte. 

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.   

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.   

