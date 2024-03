Cum alegem ce fel de educație îi dăm copilului, potrivit sfaturilor specialiștilor

La o conferință despre educație la Brașov, părinții au aflat că modelul de educație trebuie ales în primul rând potrivit spiritului copilului. Sala a fost neîncăpătoare la eveniment.

Unul dintre cei mai apreciați speakeri în domeniul educației, Oana Moraru, a venit la Brașov să stea de vorbă cu profesorii și părinții interesați de educația celor mici. Părinții i-au adresat o sumedenie de întrebări și s-au dovedit extrem de preocupați de cum pot deveni părinți mai buni în ce privește educația celor mici.

„La astfel de întâlniri, părinții au foarte multe întrebări despre viața școlară a copiilor, despre relația cu propriul copil și cred că au nevoie să audă răspunsuri la întrebări date în aceeași paradigmă, adică într-o logică rotundă, care să-i ajute după întâlnirea asta, să o aplice în alte teme, în alte neliniști. Părinții de peste tot din lume – nu numai părinții români – trăiesc vremuri grele, cu multe paradigme în schimbare, cu un viitor incert au nevoie la astfel de întâlniri să își stabilizeze un pic sistemul emoțional ca să poată deveni ghizi mai buni în viața copiilor lor”, a explicat Oana Moraru.

Spiritul copilului, determinant în educația lui

Oana Moraru spune că, în primul rând, trebuie să știm, în funcție de spiritul copilului, ce fel de metodă să folosim, una cu mai multă disciplină sau una în care creativitatea să fie lăsată cât mai liberă.

„Chiar am început conferința spunând că trebuie să ne ținem de niște principii și întrebându-ne care sunt acestea. Trebuie să recunoaștem mai întâi care este spiritul, ce nevoi are copilul meu din naștere, că fiecare ne naștem cu un stil anume, unii suntem mai în mișcare, alții suntem mai atenți la relații sociale, alții suntem mai introvertiți – sunt mai multe tipologii - pe urmă să îi învăț pe părinți ce anume le priește creierului acestor copii ca să producă , să vrea să lucreze, să-și mențină motivația școlară și să ajungă la niște rezultate. Și fiecare astfel de copil are nevoie de niște abordări diferite”, a mai arătat Oana Moraru.

Conferință cu sala plină

Deși organizatorii se așteptau să fie interes în jurul evenimentului, acesta chiar le-a depășit așteptările.

„Mă bucur enorm că a venit atâta lume. Este foarte importantă comunicarea, avem multe frici comune și noi, profesorii, și noi, părinții – și noi, profesorii, suntem părinți – și e bine să vedem că nu suntem singuri și să găsim soluții împreună, pentru asta pledez. Cele mai importante subiecte dezvoltate sunt cum ne ajutăm copiii, cum le recunoaștem adevăratele probleme, care sunt butoanele noastre de apăsat, pe care copilașii ni le apasă de multe ori”, a spus Monica Cojan, cea care a fondat Centrul Educațional Knowledge Tree.

Asemenea conferințe ar trebui să conducă la o strategie națională în domeniul educației, mai ales că, în acest moment, cele mai multe țări europene, între care și România, se confruntă cu o criză în domeniul educației.