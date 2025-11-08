Mișcare strategică la Kremlin: Putin îl numește pe generalul Andrei Buliga adjunct al lui Șoigu

Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, fost adjunct al ministrului apărării Andrei Belousov, în funcția de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, relatează Reuters.

Într-un alt decret, Putin l-a desemnat pe general-colonelul Aleksandr Sancik, fost comandant al districtului militar sudic, în funcția de ministru adjunct al apărării, înlocuindu-l astfel pe Buliga.

Generalul-locotenent Andrei Buliga a fost numit ministru adjunct responsabil cu sprijinul logistic în martie 2024, înainte ca în minister să izbucnească un amplu scandal de corupție. Începând din aprilie 2024, peste zece persoane — inclusiv trei foști miniștri adjuncți ai apărării — au fost arestate sub acuzații de delapidare și luare de mită.

Fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, care a condus instituția timp de mai mulți ani, a fost mutat în mai 2024 în funcția de secretar al Consiliului de Securitate, după valul de critici privind performanțele armatei ruse în Ucraina și dezvăluirile privind corupția din minister.