Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”

Averea lui Elon Musk - proprietarul și directorul general al Tesla și fondatorul SpaceX - a atins recent cote stratosferice, când a devenit primul miliardar cu jumătate de trilion de dolari. Totuși, insistă că duce un stil de viață în mare parte lipsit de lux, potrivit BBC.

În urmă cu patru ani, Musk spunea că locuiește într-o casă din Texas evaluată la 50.000 de dolari. Fosta sa parteneră, Grimes, cu care are doi copii, a declarat pentru Vanity Fair, în 2022, că miliardarul nu duce viața extravagantă și luxoasă la care mulți se gândesc.

„Bro nu trăiește ca un miliardar. Bro trăiește uneori sub pragul sărăciei”, a declarat ea pentru revista amintită.

Fosta parteneră a lui Musk a relatat că miliardarul a refuzat să cumpere o saltea nouă, în ciuda faptului că cea pe care o avea avea o gaură.

Deși locuința sa de zi cu zi nu este atât de luxoasă pe cât s-ar putea crede, se știe că este fascinat de mașinile unicat și are una care se poate transforma într-un submarin. De asemenea, are o colecție de avioane private, în valoare de multe milioane de dolari.

Acestora li se adaugă „mica” achiziție extravagantă din 2022, Twitter, pentru suma de 44 de miliarde de dolari.

Conacele de lux pe care le-a vândut

Musk a deținut cândva un portofoliu imobiliar impresionant. The Wall Street Journal a scris în 2019 că a cheltuit 100 de milioane de dolari pe șapte case, în aproximativ șapte ani, majoritatea foarte aproape una de alta, în prestigiosul cartier Bel-Air, California.

Una dintre proprietăți era o fermă care aparținuse odată legendarului actor Gene Wilder.

În 2020, Musk a anunțat pe Twitter că va „vinde aproape toate bunurile materiale” și „nu va mai deține nicio casă”.

„Nu am nevoie de bani. Mă dedic planetelor Marte și Pământ Bunurile materiale [sic] doar te împovărează”, a scris el.

Exista o singură condiție casa lui Gene Wilder despre care spunea că „nu poate fi demolată și nu își poate pierde sufletul”.

A vândut această din urmă proprietate nepotului lui Wilder, Jordan Walker-Pearlman, după ce i-a acordat un împrumut de milioane de dolari pentru a o cumpăra, scrie BBC.

Dar în iunie 2025, Musk a recuperat ferma pentru că, potrivit unor informații, Walker-Pearlman a întârziat cu rambursările.

„Locuința sa principală”, o casă de 50.000 de dolari

În 2021, Musk a scris pe Twitter că „locuința sa principală” era o casă modestă prefabricată care l-a costat aproximativ 50.000 de dolari, situată în sudul Texasului, unde își desfășoară activitatea compania sa aerospațială SpaceX , o zonă care a devenit oficial un oraș numit Starbase.

„E oarecum grozav”, spunea Musk despre umila sa proprietate.

În anul următor, Musk a declarat că nu deține nicio casă, încercând să ilustreze cât de redus este consumul său, în ciuda averii sale enorme.

„Locuiesc literalmente la prietenii mei”, i-a spus el lui Chris Anderson, directorul organizației media TED. „Când călătoresc în zona Bay Area, unde se află majoritatea inginerilor Tesla, practic stau pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor mei.”

În 2015, Larry Page, pe atunci CEO al Google, îi declarase autorului Ashlee Vance că Musk era „un fel de persoană fără adăpost”.

„Îmi trimite un e-mail și îmi spune: «Nu știu unde să stau în seara asta. Pot să vin la tine?»”

De-a lungul anilor, au existat diverse speculații potrivit cărora Musk ar cumpăra proprietăți în toată SUA, însă casa din Texas pare să fie singura proprietate oficială pe care o deține personal.

Mașini care din altă lume

Nu este surprinzător că proprietarul Tesla are o colecție importantă de vehicule neobișnuite și, în unele cazuri, extraordinare.

Printre acestea se numără un Ford Model T, mașina secolului XX considerată primul vehicul accesibil, care a revoluționat industria auto.

Dintre mașinile colecției sale merită amintite un Jaguar E-Type Roadster din 1967, pe care Musk și l-ar fi dorit încă din copilărie; un McLaren F1 din 1997, pe care l-a accidentat și a cheltuit o mulțime de bani pentru a-l repara înainte de a-l vinde; și un Tesla Roadster, care a fost primul model Tesla pus în vânzare și care a fost lansat în spațiu de Musk în 2018.

Mașina lui James Bond

Cel mai neobișnuit este însă un Lotus Esprit din 1976, condus de James Bond în filmul din 1977 „The Spy Who Loved Me”.

În celebra peliculă, mașina, poreclită Wet Nellie, se putea transforma într-un submarin.

Miliardarul a cumpărat mașina la o licitație în 2013 cu aproape unnmilion de dolari, cu scopul de transpune în realitate capacitățile sale de transformare în submarin.

Colecție de avioane

Elon Musk a recunoscut că avioanele sunt un alt lucru pe care îi place să cheltuiască bani, dar a explicat și de ce,

„Dacă nu folosesc avionul, atunci am mai puține ore pentru a lucra”, a spus el în interviul TED din 2022.

În colecția sa de avioane se află o serie de modele Gulfstream, care costă zeci de milioane de dolari fiecare. Musk le utilizează pentru a călători între sediile SpaceX și Tesla din SUA, precum și pentru călătorii internaționale.

Filantropie neconvențională: promovarea progresului umanității

Potrivit documentelor oficiale din SUA, afaceristul a donat miliarde de dolari în acțiuni către organizații caritabile și a promis milioane de dolari pentru diverse cauze, potrivit BBC.

New York Times a calificat, anul trecut, această filantropie drept „aleatorie și în mare parte egoistă – făcându-l eligibil pentru reduceri fiscale enorme și ajutându-i afacerile”.

Fundația Musk (organizația sa caritabilă) arată e site-ul său oficial că este „dedicată promovării progresului umanității prin cercetări științifice revoluționare, inovații tehnologice și eforturi ambițioase care depășesc limitele posibilului”.

Însă New York Times a raportat că fundația nu a atins suma pe care era obligată să o doneze timp de trei ani consecutivi. Ziarul, care a văzut declarațiile fiscale ale fundației, a descoperit, de asemenea, că multe dintre donațiile sale au fost direcționate către organizații care aveau legături cu Musk.

Elon Musk și Fundația Musk au fost contactați pentru a comenta.

Când a fost întrebat în trecut despre filantropie și cauze caritabile, Musk părea sceptic față de donațiile caritabile tradiționale.

„Cred că dacă îți pasă de realitatea binelui în loc de percepția acestuia, filantropia este extrem de dificilă”, i-a spus Musk ui Chris Anderson în 2022.

Însăși existența afacerilor sale este filantropică în opinia lui Musk.

„Dacă spui că filantropia este iubirea pentru umanitate, atunci ele sunt filantropice”, a insistat el, explicând că Tesla „accelerează energia durabilă”, în timp ce SpaceX „încearcă să asigure supraviețuirea pe termen lung a umanității”, iar Neuralink „încearcă să contribuie la rezolvarea problemelor legate de leziunile cerebrale și riscurile existențiale cu ajutorul inteligenței artificiale”.