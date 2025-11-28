Continuă căutările în Munții Bucegi. Salvamont Brașov distribuie fotografia tânărului dispărut de 5 zile

Salvamont Brașov a publicat vineri seară fotografia tânărului de 18 ani, dispărut încă din noaptea de duminică în Munții Bucegi, după ce a cerut ajutor, fiind epuizat și în stare de hipotermie. Autoritățile fac apel către orice persoană care l-a văzut sau deține informații relevante să contacteze imediat Salvamont sau cea mai apropiată secție de poliție.

„Familia ne roagă să distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munții Bucegi. În ciuda eforturilor susținute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deși acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov, într-o postare pe Facebook.

Potrivit salvamontiștilor, tânărul a plecat duminică dimineața din Poiana Brașov, având ca destinație localitatea Bran. Datele arată că a traversat zona Diham - Tache Ionescu și ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a solicitat sprijin prin 112. „Menționăm că purta geaca din fotografie. Rugăm toate persoanele care l-au văzut sau care dețin orice informații relevante să contacteze de urgență Salvamont Brașov sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție”, au mai transmis salvatorii.

Căutările continuă, în condiții dificile

Duminică seară, tânărul, aflat într-o stare avansată de epuizare și hipotermie, a cerut ajutor salvamontiștilor, care au început căutările imediat, însă fără rezultat. În zilele următoare, acțiunile de salvare au continuat, descoperindu-se doar un rucsac cu echipament, predat poliției.

Miercuri, echipele de intervenție au folosit, pentru prima dată, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației, pentru a putea ajunge rapid în zonele greu accesibile ale masivului. Salvamontiștii au folosit toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă dotată cu cameră cu termoviziune și dispozitive de salvare RECCO, însă tânărul nu a fost găsit.

La acțiune au participat salvatori montani din cadrul formațiilor Brașov, Predeal, Râșnov, Victoria, Bran, Zărnești și Prahova, alături de jandarmi montani de la IJJ Brașov și o echipă canină specializată din Salvamont Prahova.

Salvamont Brașov a subliniat că intervenția este foarte dificilă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a terenului dificil. „S-au efectuat sondări în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, cu acumulări masive și plăci întinse care pot ceda oricând. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente suplimentare care să conducă la localizarea persoanei dispărute, iar misiunea continuă în funcție de evoluția condițiilor meteo și de siguranța echipelor din teren”, a precizat Salvamont.