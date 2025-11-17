O tânără de 23 de ani, dispărută de acasă de două zile. Polițiștii cer ajutorul populației

O tânără de 23 de ani, din județul Olt, a dispărut fără urmă după ce a plecat voluntar de acasă. Polițiștii fac apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea ei.

Poliţiştii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, județul Olt, caută o tânără, în vârstă de 23 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Dispariția a fost sesizată în data de 15 noiembrie 2025, în jurul orei 23:30, de către mama tinerei. Femeia a declarat că fiica sa, Simion Mădălina Roxana, a plecat de acasă, din comuna Ștefan cel Mare, și nu a mai revenit până în prezent.

Tânăra are aproximativ 1,60 metri înălțime, 55 kg, ochi căprui, față ovală și păr roșcat, drept, fără semne particulare. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o geacă neagră din fâș, blugi negri și adidași albi.

Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor. Persoanele care dețin informații care ar putea conduce la găsirea tinerei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.