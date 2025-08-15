Trupul unui turist dat dispărut din Sinaia a fost recuperat de salvamontişti dintr-o râpă

Un turist de 54 de ani, dispărut în Sinaia, a fost găsit decedat într-o râpă. Trupul său a fost recuperat de salvamontiști dintr-o zonă greu accesibilă.

Un bărbat de 54 de ani, din Mioveni, care se afla în stațiunea Sinaia, a fost găsit fără viață într-o râpă, după ce fusese dat dispărut vineri. Potrivit Salvamont Sinaia, trupul neînsuflețit al turistului a fost descoperit într-o zonă cu acces dificil, iar echipele de salvare au intervenit pentru recuperarea acestuia.

Cadavrul a fost găsit cu ajutorul polițiștilor, a precizat Salvamont Sinaia într-o postare pe pagina oficială de Facebook. Bărbatul era cazat la un hotel din stațiune și fusese dat dispărut după ce nu a mai răspuns la telefon.

Surse judiciare au menționat că turistul obișnuia să consume alcool, iar acest lucru ar putea fi un factor care a contribuit la incident, potrivit Agerpres.

Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte ale decesului, pentru a stabili modul în care s-a produs tragedia.