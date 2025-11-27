search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Salvamontiștii caută un tânăr dispărut de 4 zile în Bucegi. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne este folosit, pentru prima dată, într-o misiune de salvare montană.

Elicopterul Black Hawk este folosit în căutări FOTO: captură video
Elicopterul Black Hawk este folosit în căutări FOTO: captură video

O operațiune de salvare montană de amploare a avut loc miercuri, 26 noiembrie, în Munții Bucegi, zona Țigănești, județul Brașov, pentru căutarea unui tânăr dispărut duminică seară.

În cea de-a patra zi de căutări echipele de intervenție au beneficiat de sprijinul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, utilizat pentru prima dată într-o astfel de misiune montană în România.

”Astfel, un elicopter Black Hawk al IGAv MAI a fost utilizat, în premieră, pentru a insera rapid salvamontiști și jandarmi montani în zona greu accesibilă, direct pe munte.​ De la primirea apelului duminică seară, zeci de salvamontiști au căutat continuu, iar lor s-au alăturat și salvatori montani voluntari și jandarmi montani. Astăzi este a 4-a zi de căutări, iar echipele au beneficiat și de suportul unui elicopter SMURD care a survolat zona, precum și de prezența unei echipe canine de căutare.​ Echipele au folosit tehnologia disponibilă: zona a fost verificată cu dispozitivul RECCO, și cu drona dotată cu cameră de termoviziune. Eforturile sunt îngreunate de condițiile meteorologice, caracteristicile zonei și riscul ridicat de producere a unei avalanșe. Echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este extrem de instabil, fiind prezente acumulări mari și zone extinse cu plăci de zăpadă instabilă. ​În ciuda acestor provocări, toate eforturile umane și tehnice sunt depuse pentru găsirea cât mai rapidă a persoanei dispărute”, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

Autoritățile fac apel la oameni să evite deplasările în zonele montane marcate ca fiind riscante.

