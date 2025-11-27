Video Un tânăr este dispărut de patru zile în Munții Bucegi. Un elicopter Black Hawk este folosit în premieră pentru salvarea sa0
Salvamontiștii caută un tânăr dispărut de 4 zile în Bucegi. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne este folosit, pentru prima dată, într-o misiune de salvare montană.
O operațiune de salvare montană de amploare a avut loc miercuri, 26 noiembrie, în Munții Bucegi, zona Țigănești, județul Brașov, pentru căutarea unui tânăr dispărut duminică seară.
În cea de-a patra zi de căutări echipele de intervenție au beneficiat de sprijinul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, utilizat pentru prima dată într-o astfel de misiune montană în România.
”Astfel, un elicopter Black Hawk al IGAv MAI a fost utilizat, în premieră, pentru a insera rapid salvamontiști și jandarmi montani în zona greu accesibilă, direct pe munte. De la primirea apelului duminică seară, zeci de salvamontiști au căutat continuu, iar lor s-au alăturat și salvatori montani voluntari și jandarmi montani. Astăzi este a 4-a zi de căutări, iar echipele au beneficiat și de suportul unui elicopter SMURD care a survolat zona, precum și de prezența unei echipe canine de căutare. Echipele au folosit tehnologia disponibilă: zona a fost verificată cu dispozitivul RECCO, și cu drona dotată cu cameră de termoviziune. Eforturile sunt îngreunate de condițiile meteorologice, caracteristicile zonei și riscul ridicat de producere a unei avalanșe. Echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este extrem de instabil, fiind prezente acumulări mari și zone extinse cu plăci de zăpadă instabilă. În ciuda acestor provocări, toate eforturile umane și tehnice sunt depuse pentru găsirea cât mai rapidă a persoanei dispărute”, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.
Autoritățile fac apel la oameni să evite deplasările în zonele montane marcate ca fiind riscante.