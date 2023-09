Cetățuia Brașovului se redeschide pentru vizitatori din 17 septembrie. A reintrat în proprietate publică FOTO

În litigiu din 2015 până în decembrie 2022, Cetățuia Brașov a intrat, mai întâi, în patrimoniul Statului Român, după care în cel al Primăriei Brașov. Săptămâna aceasta poate fi vizitată gratuit

Deschisă vineri, 8 septembrie, pentru public, Cetățuia Brașovului are numeroși vizitatori în aceste zile. Primăria a decis ca, între 10 și 17 septembrie, oricine să poată vizita gratis stabilimentul. Vineri și sâmbătă, 8 și 9 septembrie, au fost organizate mai multe evenimente de Primăria Brașov, între care un moment cu cavaleri și domnițe.

Astfel, Cetățuia și-a deschis porțile, iar vizitatorii nu au ezitat să intre să o vadă, după ce nimeni nu a mai putut intra aici din 2015. Localnicii și turiștii s-au bucurat să poată trece din nou dincolo de porți, însă municipalitatea nu va putea afla de la cetățeni ce să facă aici, deoarece există prea multe păreri.

„Am venit pentru că sunt foarte curios dacă se vede aeroportul de aici. Cred că ultima oară am fost când am avut întâlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului. Mie mi-ar plăcea să fie aici o cofetărie, locuri în care nu se consumă alcool, poate un muzeu, terase pentru o cafea, un suc”, a opinat unul dintre vizitatori.

„Ne bucurăm foarte mult că se permite accesul și sperăm să se termine cât mai repede renovările ,să putem să vizităm cât mai des locul acesta. Mi-aș dori să fie evenimente aici, așa cum au fost vineri și sâmbătă. E foarte fain așa cum e, nu aș vrea prea multe modificări”, a spus o altă brașoveancă.

„E prima dată când vin anul acesta, dar am fost și anul trecut. Dincolo de porți nu am trecut niciodată. Eu sunt din Dâmbovița și am venit la copii pentru prima zi de școală și îmi place foarte mult Brașovul, în special cum se vede de aici”, a spus o altă femeie.

Până duminică, 17 septembrie, Cetățuia va putea fi vizitată în mod gratuit, între orele 12:00 și 20:00. În prima zi lucrătoare din această săptămână, Cetățuia a fost vizitată de peste 100 de persoane, curioase să vadă cum arată stabilimentul la opt ani de când a început procesul pentru stabilirea proprietarului.

După ce va expira perioada de vizitare gratuită a Cetățuii, Primăria Brașov va începe un proces de reabilitare a stabilimentului.