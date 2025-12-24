search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA au mutat avioane și forțe speciale de elită mai aproape de Venezuela. E pregătit Trump să treacă Rubiconul în America Latină?

0
0
Publicat:

Statele Unite au transferat în această săptămână un număr semnificativ de aeronave militare și trupe în regiunea Caraibilor, pe fondul intensificării presiunii exercitate de Washington asupra Venezuelei.

Avion CV-22 Osprey/FOTO:X
Avion CV-22 Osprey/FOTO:X

Potrivit publicației The Wall Street Journal, care citează oficiali americani și date din surse deschise de monitorizare a zborurilor, desfășurarea include aeronave utilizate de forțele speciale și avioane de transport militar încărcate cu personal și echipamente.

Conform informațiilor WSJ, cel puțin zece aeronave CV-22 Osprey, aparținând Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale SUA, au fost transferate luni din baza aeriană Cannon, din statul New Mexico, către zona Caraibilor. Aceste aeronave cu rotoare basculante sunt folosite în misiuni de transport rapid și operațiuni speciale.

Datele de urmărire a zborurilor arată, de asemenea, că avioane de transport C-17 au ajuns în Puerto Rico, venind de la bazele militare Fort Stewart și Fort Campbell. Un oficial american a declarat pentru The Wall Street Journal că aeronavele au transportat personal militar și echipamente, fără a oferi detalii suplimentare privind tipul exact al forțelor sau al materialelor implicate.

Baza aeriană Cannon găzduiește Regimentul 27 pentru Operațiuni Speciale, în timp ce la Fort Campbell sunt staționate Regimentul 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale — o unitate de elită a armatei americane — precum și Divizia 101 Aeropurtată. Aceste structuri sunt specializate în sprijinirea misiunilor cu grad ridicat de risc, inclusiv infiltrarea și evacuarea personalului, precum și în furnizarea de sprijin aerian și de luptă.

Desfășurarea are loc într-un context de tensiuni crescute între Washington și Caracas. Administrația președintelui Donald Trump a intensificat recent măsurile împotriva guvernului venezuelean, inclusiv prin blocarea petrolierelor care intră și ies din țară.

La 29 noiembrie, Donald Trump a anunțat „închiderea spațiului aerian” deasupra Venezuelei și a zonelor învecinate. Declarația a venit după mai multe acțiuni americane împotriva unor nave aflate în apropierea coastelor venezuelene, despre care autoritățile SUA susțin că ar fi implicate în activități de trafic de droguri.

Președintele american a afirmat recent că nu exclude posibilitatea unui conflict militar cu Venezuela, deși nu au fost anunțate decizii oficiale în acest sens.

Noi evoluții în dosarul venezuelean

Săptămânile premergătoare Crăciunului au adus noi evoluții în dosarul venezuelean, un subiect care revine constant pe agenda relațiilor dintre Washington și Caracas.

După o convorbire telefonică fără rezultate notabile între președintele american Donald Trump și liderul venezuelean Nicolás Maduro, precum și după publicarea noii Strategii de securitate națională a Statelor Unite, presiunea exercitată de Washington asupra Venezuelei pare să fi intrat într-o nouă etapă.

Potrivit unor surse oficiale, doi dintre principalii susținători ai unei linii dure față de Caracas — secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul de stat Marco Rubio — au susținut un briefing cu ușile închise pentru membri ai Congresului, axat pe posibile opțiuni militare și pe situația generală din emisfera vestică.

La scurt timp după aceea, Donald Trump a transmis un mesaj ferm pe platforma sa de socializare, Truth Social, afirmând că Venezuela ar fi „complet înconjurată de cea mai mare forță navală din istoria Americii de Sud” și avertizând că presiunea va continua până când Caracasul va restitui „activele, terenurile și petrolul” despre care susține că ar fi fost „confiscate” de statul venezuelean.

În linie cu principiul central al noii strategii americane — descris drept „conducere prin forță” — armata SUA a început să intercepteze petroliere în apropierea coastelor Venezuelei, inclusiv nave asociate cu interese ale Chinei, principalul rival strategic al Washingtonului.

Citește și: Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela. Ce spune despre președintele Maduro: „El știe exact ce vreau”

O escaladare iminentă?

Rămâne neclar dacă aceste evoluții vor continua într-un ritm accelerat pe durata sărbătorilor de iarnă. Deși autoritățile de la Caracas au demonstrat în trecut o flexibilitate considerabilă în privința calendarului politic, administrația americană actuală, care se revendică public de la valori tradiționale, ar putea evita o escaladare majoră în această perioadă, cu excepția unui scenariu considerat inevitabil.

Începând cu luna ianuarie, însă, analiștii anticipează o fază decisivă a confruntării. O prelungire a situației de incertitudine ar putea avea costuri politice semnificative pentru administrația de la Washington, inclusiv în perspectiva alegerilor din 2026, dar și în planul credibilității internaționale a Statelor Unite, scrie Zerkalo Nedeli.

America Latină și competiția pentru influență

Venezuela nu este singura provocare pentru Washington în regiune. Relațiile cu state-cheie precum Mexicul și Brazilia rămân complexe, iar în Columbia, președintele Gustavo Petro este perceput de anumiți oficiali americani drept un partener dificil. Cuba continuă să fie considerată un adversar ideologic major, alături de Venezuela și Nicaragua.

În același timp, Statele Unite au înregistrat unele succese notabile. Alegerile recente din Bolivia și Chile au adus la putere lideri de dreapta sau de centru-dreapta, considerați mai favorabili intereselor Washingtonului. Aceste schimbări sunt văzute de analiști ca o lovitură pentru ambițiile Chinei în regiune, în special în ceea ce privește controlul asupra „triunghiului litiului”, care concentrează o mare parte din rezervele globale ale acestui mineral strategic.

De asemenea, SUA au consolidat relațiile comerciale cu mai multe state din America Centrală și de Sud și au sprijinit financiar Argentina într-un moment politic sensibil, contribuind la stabilizarea monedei naționale înaintea alegerilor parlamentare.

Cu toate acestea, aceste evoluții nu au reușit să diminueze percepția de indecizie a Washingtonului în ceea ce privește Venezuela.

Dilema intervenției

O eventuală rezolvare rapidă a crizei venezuelene ar avea o valoare simbolică majoră pentru administrația Trump, fiind văzută de unii observatori drept o completare modernă a Doctrinei Monroe. Totuși, opțiunile disponibile sunt limitate și riscante.

Citește și: SUA confiscă o nouă navă în largul Venezuelei. Iranul îi oferă lui Maduro cooperare împotriva „pirateriei și terorismului” americane

Deși armata venezueleană este adesea descrisă drept slab echipată și insuficient pregătită, structura de putere a regimului Maduro se bazează pe o rețea extinsă de servicii de securitate, grupări paramilitare și miliții civile, integrate într-o strategie denumită oficial „rezistență națională”.

Mai mult, corpul ofițeresc venezuelean este considerat loial regimului, având legături economice și politice strânse cu structurile de stat. În lipsa unei alternative politice credibile și unite în opoziție, o schimbare de regim rapidă pare improbabilă.

Aceste incertitudini alimentează prudența Washingtonului, dar și încrederea rivalilor geopolitici. China, de exemplu, și-a intensificat retorica în sprijinul Venezuelei, denunțând prezența militară americană în regiune drept o formă de presiune unilaterală.

Un moment de răscruce

Prin ridicarea nivelului ambițiilor sale și prin adoptarea unei politici externe prezentate tot mai des în termeni tranzacționali, administrația americană se confruntă cu o alegere dificilă: fie își consolidează poziția printr-o acțiune decisivă, fie riscă să-și piardă credibilitatea.

Ambele scenarii ar putea avea consecințe majore, nu doar pentru Venezuela, ci și pentru echilibrul de putere în America Latină și pentru negocierile globale privind influența și securitatea internațională.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei
stirileprotv.ro
image
Cum au ajuns bloggeri ruși pro-război să fie pedepsiți de Kremlin și etichetați drept „agenți străini”. Moscova vrea să limiteze influența „ultrapatrioților”, deși îl susțin cu frenezie pe Putin
gandul.ro
image
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
mediafax.ro
image
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Târgul de Crăciun de la Milano: cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
libertatea.ro
image
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
observatornews.ro
image
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Ce nu este bine să faci între Crăciun și Anul Nou, potrivit tradiției
playtech.ro
image
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV! Iubitul Rodică Stănoiu aruncă BOMBA. Cum a MURIT, de fapt, fosta ministră: ‘Eram în bucătărie și...’
romaniatv.net
image
Anunț oficial cu privire la salariul minim. Cine va suporta noile taxe
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop rune 24–27 decembrie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie, ce schimbări se produc de Crăciun. Taurii primesc runa abundenței, transformare profundă pentru Fecioare
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Sabinei, tânăra care și-a închis afacerea și a decis să plece din țară: „Nu de bani e problema, am mașină și apartament”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
„Nici măcar nu eram grasă!” Kate Winslet, sfătuită să se mulțumească cu roluri de „fată grasă”, la începutul carierei

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?