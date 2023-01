Brașoveanul care a dus o mașină de pompieri printre bombe, în Ucraina. Radu Hossu relatează de pe front

Brașoveanul Radu Hossu a reușit să parcurgă 1.200 de kilometri printre bombardamentele din Ucraina și a dus o mașină de pompieri la Bahmut. Tânărul relatează ce se întâmplă pe frontul din țara vecină.

Radu Hossu, brașoveanul care îi sprijină pe ucraineni în războiul lor împotriva Rusiei, încă din primele zile ale invaziei Armatei Roșii, a reușit să ducă o mașină de pompieri în Bahmut. Brașoveanul a condus 24 de ore pentru parcurgerea unui drum de 1.200 de kilometri, timp în care mai multe bombe au căzut la doar câțiva metri de mașină.

„M-am întors în Ucraina și am revăzut iadul. După 30 de ore de nesomn, 1.200 de kilometri conduși în 24 de ore și peste 40 de explozii pe minut în Chasiv Yar și Bahmut – ceva ce nu am mai văzut niciodată, chiar dacă am stat aproape trei luni în linia de contact, am livrat personal mașina de pompieri”, povestește Radu Hossu.

Tânărul spune că o rachetă a explodat chiar în spatele său și altele pe lângă mașină. Odată ajuns în Bahmut, a realizat un clip video de 30 de minute în care se poate vedea că orașul a ajuns o ruină, însă una locuită.

Bucuria pompierilor din Bahmut a fost foarte mare, mai ales că s-au gândit că ar putea fi vorba doar de o farsă, deoarece nu este tocmai ușor să ajungi în acel punct din țară.

„Pe mașină scrie: "Din partea românilor, cu dragoste" - pentru că este din partea voastră, a donatorilor! Comandantul, Artur, alături de colegii lui pompieri eroi (căci eu așa îi consider) din Bahmut, pur și simplu se înclină în fața voastră. Pe unii i-am văzut cu ochii umeziți, mai ales că au fost bombardați în timp ce stingeau un incendiu chiar în ziua în care am ajuns cu mașina, astfel că surpriza a fost cu atât mai puternică emoțional”, povestește brașoveanul.

Radu Hossu a dus în Ucraina și 33 de generatoare

Stingerea incendiilor provocate de bombardamente nu este singura problemă colaterală cu care se confruntă Ucraina în această perioadă. Multe localități sunt lipsite de energie electrică, urmare a atacurilor rusești asupra punctelor care produc energie.

Biserica Evanghelică din Brașov și donațiile românilor au făcut posibil ca Radu Hossu să ducă în diferite locuri din Ucraina și 33 de generatoare. O parte dintre ele vor ajunge la soldați, dar cele mai multe, la civili.

„Aceste generatoare vor face viața mai ușoară pentru sute de oameni, căci fiecare generator care va ajunge în sate va fi folosit 2-3 ore de o familie, care-și va încărca electronicele, boilerul de apă - așa vor face cu toții un duș cald și vor încălzi în acele ore casa”, a precizat Radu Hossu.

Cel mai mare dintre generatoare, unul de 15 kW, va ajunge la un spital de copii din Herson Oblast. Un al doilea ca putere, de 8,5 kW, va ajunge la un centru de permanent în care sunt tratați pacienți civili.

Premiat de Grupul pentru Dialog Social

Pentru tot ce a făcut în Ucraina în ultimele 11 luni, Radu Hossu a fost apreciat nu doar de către cei care au rămas în țara vecină să trăiască în condiții extreme, ci și în țară. Astfel, Grupul pentru Dialog Social (GDS) a decis să-i ofere lui Premiul GDS „pentru merite deosebite în ajutorarea civililor ucraineni”.

Tânărul brașovean spune că este absolut uluit de alegerea făcută de GDS, un ONG care promovează valorile democratice, ale întrepinzătorilor societății civile. El spune că premiul aparține tuturor celor care au donat pentru Ucraina.

„Simbolic, pentru meritele sale, acest premiu îl împart cu Misha Badma Yurka, soldatul ucrainean de origine română, care, cu soție însărcinată acasă, în zilele lui libere, încărca și descărca TIR-uri de ajutoare umanitare venite din partea românilor, ca să le putem duce pe front și în zonele ocupate”, a mai spus Radu Hossu.

Numele tânărului activist brașovean intră, astfel, pe o listă de personalități din care mai fac parte, între alții, Cristi Danileț, Maia Sandu, Emilia Șercan, Laura Codruța Kovesi, Augustin Lazăr sau Dacian Cioloș.